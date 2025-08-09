Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij

Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij
We hebben één van de ploegmaats van Pogacar beter leren kennen in de Baloise Belgium Tour: in deze rittenkoers werd Filippo Baroncini immers eindwinnaar. Inmiddels vergaat het de Italiaan veel minder goed.

Na de zware valpartij in de Ronde van Polen was het al duidelijk dat Baroncini er het ergste aan toe was. Inmiddels is het bevestigd dat de 24-jarige renner van UAE Team Emirates-XRG diverse breuken heeft opgelopen. Een sleutelbeenbreuk, diverse botbreuken in het gezicht en een gebroken nekwervel is de harde diagnose.

Gelukkig heeft die nekwervelbreuk geen impact op het zenuwstelsel. Mauro Gianetti, de CEO van de ploeg, heeft meer uitleg gegeven aan Tuttobiciweb. "Na de val hebben de artsen in Walbrzych onmiddellijk duidelijk gemaakt dat hij geen schade heeft geleden aan vitale organen", komt de Zwitser met belangrijk nieuws over Baroncini.

Baroncini verkeert niet in levensgevaar

"Filippo's leven is niet in gevaar", kan Gianetti iedereen geruststellen. Dit gezegd zijnde is er ook ander nieuws wat de ernst van de situatie onderstreept. "Onze renner ligt echter in een kunstmatige coma. De artsen brachten hem in diepe sedatie, zijn toestand is stabiel." De kunstmatige coma wordt als noodzakelijk beschouwd door de breuken in het gezicht.

Baroncini is reeds geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar er staat sowieso nog een operatie op het programma. "We hebben besloten om hem in Italië te laten opereren. Filippo zal dinsdagavond in Italië aankomen. Het is het meest waarschijnlijk dat de operatie zal uitgevoerd worden in de stad Milaan", geeft Gianetti nog meer details vrij.

Wanneer wordt UAE-renner uit coma gehaald?

In elk geval staat de gewezen wereldkampioen bij de beloften voor een lange herstelperiode. Voor zijn familie zal het een opluchting zijn als hij uit zijn kunstmatige coma gehaald kan worden. Daarna is het duimen voor een volgende operatie zonder complicaties.

