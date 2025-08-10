📷 Tourwinnares deelt foto vanop training en komt met heerlijke reactie op hetze rond magerte

Als er naast de transfer van Remco Evenepoel nog iets is waar er de voorbije week veel om te doen was, dan was het wel om Pauline Ferrand-Prévot. Niet omwille van haar knappe eindzege in de Tour de France, maar wel omwille van haar gewicht.

Tijdens de klassiekers dit voorjaar woog Pauline Ferrand-Prévot zo'n 52 à 53 kilogram. Voor de Tour de France gingen er daan nog eens vier à vijf af.

En dus verscheen een echt pluimgewicht aan de start van de Tour de France. Het legde de Franse renster ook geen windeieren op, want ze won uiteindelijk de Tour met groot overwicht.

Gezondheid voorop

Volgens Ferrand-Prévot was het gewoon nodig om de Tour te winnen. En ze weet ook wel dat het niet 100% gezond is. Al werkte ze ook samen met voedingsdeskundigen en had ze alles onder controle.

De hetze ontstond echter, omdat het geen gezond voorbeeld zou zijn voor jonge meisjes. En ook Demi Vollering liet zich ondertussen uit over de gewichtskwestie - zij is zelf zeven centimeter groter en ook iets zwaarder, maar klimt ook met de besten mee naar boven.

Op de sociale media heeft ze nu zelf ook gereageerd. "Nog altijd dezelfde glimlach. Ik profiteer van het leven (en ja, ik eet goed) kon er een lachje af.