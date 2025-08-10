Ex-mentor is het zeker: "Dan zal Pogacar stoppen met koersen"

Ex-mentor is het zeker: "Dan zal Pogacar stoppen met koersen"
Foto: © photonews

Tadej Pogacar heeft zich al enkele keren uitgesproken over een mogelijk einde van zijn carrière. Allan Peiper kent de Sloveen door en door en begrijpt hem ook.

Viervoudig Tourwinnaar en wereldkampioen Tadej Pogacar moet in september nog 27 jaar worden, maar toch denkt de Sloveen al aan zijn pensioen. De Sloveen stelde op een persconferentie in eigen land dat hij de jaren aan het aftellen is

"Als Tadej het niet meer leuk vindt, dan gaat hij stoppen. Ik heb nog wat berichten met hem gestuurd om te vragen of hij oké was", reageert Allan Peiper, de voormalige mentor van Pogacar, bij De Koffiestop. 

Pogacar heeft het soms moeilijk met zijn bekendheid

Peiper begrijpt ook dat Pogacar het wel eens moeilijk heeft met zijn bekendheid. "Een renner van zijn statuut staat onder enorme druk. Iedereen filmt altijd alles wat je doet, en dat kan uit de context getrokken worden."

Toch is Pogacar volgens Peiper wel altijd zichzelf gebleven. "Als hij toneel zou spelen dat hij de vriendelijke jongen is, dan zou dat al zijn uitgekomen. Het is echt wie hij is." Peiper verklaart ook waarom Pogacar zo vermoeid was aan het einde van de Tour. 

"Als je iedere dag in de kou van de airconditioning moet staan, als je telkens laat in het hotel aankomt, als je iedere dag de pers te woord moet staan… Na de finish op La Plagne loopt iemand van de ASO tegen hem en ook daar, als hij compleet kapot is, houdt hij zijn emotionele balans. Maar het heeft hem enorm veel energie gekost."

