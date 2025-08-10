Omloop-winnares Lotte Claes (32) moet vrezen voor haar plaats in het peloton

Lotte Claes verraste dit voorjaar iedereen met haar zege in de Omloop Het Nieuwsblad. De 32-jarige renster is echter niet zeker van haar plaats in het peloton volgend jaar.

Het peloton gaf een vroege vlucht meer dan 13 minuten voorsprong in de Omloop Het Nieuwsblad en geen enkele ploeg op kop wilde rijden. De ploegen van Vollering (FDJ-SUEZ) en Kopecky (SD Worx-Protime) keken naar elkaar.

Lotte Claes bleef zo op kop met de Poolse Aurela Nerlo, die ondertussen geschorst is na een positieve dopingtest, en won de sprint. Voor Claes, die pas sinds 2022 prof is, haar eerste en tot nu toe enige zege bij de profs.

Ze zette dit jaar echter ook nog andere mooie resultaten neer met een tweede plaats in de Alpes Gresivaudan Classic (1.1) en derde plaats op het BK tijdrijden. In de Tour werd ze dit jaar 31ste, vorig jaar nog 16de.

Vindt Claes nog een ploeg voor 2026?

Toch is Claes nog op zoek naar een ploeg voor volgend jaar. Haar ploeg Arkéa-B&B Hotels houdt er eind dit jaar wellicht mee op. "De meeste teams willen liever iemand van 24 en ja, de meeste ploegen zitten al vol", zegt ze in She Rides Podcast.

In de Tour kon Claes zich ook niet in de kijker rijden. Ze werd ziek en moest zo een goed eindklassement vergeten, in de vijfde etappe kwam Claes ook nog eens twee keer ten val.