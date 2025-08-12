Belgische organisatoren mee schuldig aan moeilijkheden van ploegen? "Kijk naar Italië en Frankrijk"

Philippe Wagner/Bazin en Bingoal WB fuseerden eind vorig jaar tot Wagner Bazin WB. Nu zijn er echter opnieuw financiële problemen.

Algemeen manager Christophe Brandt trok enkele dagen geleden aan de alarmbel over de financiële toestand bij zijn ploeg. Sponsor Wagner Bazin zou niet tevreden zijn over het feit dat de ploeg nog maar één keer kon winnen dit jaar.

Tegenover zijn renners communiceerde Brandt ook over de financiële moeilijkheden, dat bevestigt renner Kenneth Van Rooy. Details kent hij niet, maar volgens Van Rooy zijn er verschillende oorzaken.

Organisatoren mee schuldig aan financiële problemen?

"Zo komt de verwachte steun vanuit Wallonië er niet, maar dat is niet de enige reden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Zo kreeg de ploeg dit voorjaar geen uitnodigingen voor wedstrijden zoals Omloop Het Nieuwsblad of de E3 Saxo Classic.

Ploegen zoals Uno-X, Q36.5 of Tudor kunnen betere renners aan de start brengen, maar volgens Van Rooy zorgt dat er wel voor dat ploegen zoals Wagner Bazin WB hun sponsors minder in beeld kunnen brengen.

"Ook dat mag niet vergeten worden. Kijk naar Italië en Frankrijk, waar ze veel chauvinistischer omspringen wildcards. Misschien moeten Belgische organisatoren daar ook wat meer op letten", zegt Van Rooy scherp.