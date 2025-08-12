"De meeste renners zeggen hetzelfde": Meeus blijft kritisch na zege Van Aert

"De meeste renners zeggen hetzelfde": Meeus blijft kritisch na zege Van Aert
Foto: © photonews

Voor Jordi Meeus was het een zware Tour de France na een valpartij in de derde etappe. Hij kon uiteindelijk maar twee keer sprinten voor de zege, onder meer door de aangepaste laatste etappe.

Door overwinningen in de Ronde van Zwitserland en de Copenhagen Sprint trok Jordi Meeus met veel vertrouwen naar de Tour de France. Op de derde dag liep het dus stevig mis, met een zware valpartij. 

Meeus liep stevige schaaf- en brandwonden op, waar hij tot op de dag van vandaag nog altijd de gevolgen van draagt. Toch zette hij door en kon hij in de zeventiende etappe nog naar de tweede plaats sprinten. 

In de negende etappe sprintte Meeus ook naar de achtste plaats, meer kansen kreeg hij niet. "Drie weken afzien, voor twee keer sprinten", zegt Meeus bij het Brabants Dagblad. In de laatste etappe kregen de sprinters geen kans meer. 

Meeus wil geen Montmartre meer

Door de toevoeging van drie keer Montmartre kon Meeus in tegenstelling tot 2023, toen hij won, niet sprinten voor de zege op de Champs-Élysées. "Als je in het peloton gaat rondvragen, zullen de meeste renners zeggen dat ze het ook mooi vonden zoals het was."

"Geen Montmartre dus meer. In principe is het na de rit twintig klaar. De Tour zit erop en het klassement is gemaakt. En dan kan iedereen zonder stress de Tour finishen. Maak er maar een sprint van, zoals het altijd is geweest."

Jordi Meeus

