Met dank aan Van der Poel: Philipsen zegt hoe hij de knop kon omdraaien na opgave in de Tour

Jasper Philipsen maakt vijf weken na zijn valpartij in de Tour zijn rentree in het peloton. En dat met dank aan Mathieu van der Poel, waardoor hij weer de motivatie vond om er dit jaar toch nog iets van te maken.

Na zijn zware valpartij in de derde etappe van de Tour de France zat Jasper Philipsen in zak en as. Hij zag zijn grote doel van de zomer in rook opgaan. Nog meer ritzeges en een nieuwe groene trui mocht hij vergeten.

Enkele dagen na zijn valpartij zat Philipsen mentaal diep. "Ik weet niet of ik het zal kunnen opbrengen om mijn topvorm nog een keer te halen", zei hij toen. Dat gevoel is niet helemaal verdwenen bij Philipsen.

Voor de Tour is het voor Philipsen gemakkelijk om zich 110% te focussen, maar voor doelen die minder groot zijn, is dat minder evident. Philipsen zocht dan ook andere manieren om opnieuw gemotiveerd te geraken.

Philipsen vond motivatie terug door Van der Poel en Hermans

Hij haalde veel energie uit zich te amuseren op training met enkele ploegmaats. "Eén van mijn eerste trainingen na mijn val was een ritje met Mathieu van der Poel en Quinten Hermans over de Oesterdam. Dat was gewoon plezant", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Door plezier centraal te zetten en te genieten van het fietsen, denkt Philipsen ook al heel ver te komen. Dat er na een gemiste afspraak snel nieuwe doelen komen, helpt ook. "Ik heb echt wel de switch gemaakt om van alles wat nu nog komt het beste te maken."