Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

Een van de meest prestigieuze dingen die een stad of land kan binnenhalen tijdens een seizoen in de koers? Dat is misschien wel de Grand Départ van de Tour de France. Ondertussen zijn er al geruchten ... tot in 2030.

Met uitzondering van 1926 (toen de start was voor Évian-les-Bains) vond de Grand Départ tot 1950 ieder jaar officieel plaats in Parijs. Daarna werd de koers echter steeds breder en later zelfs internationaler.

Beslissing nog niet genomen door ASO

Met ook onder meer Denemarken en Italië de voorbije jaren krijgen we starts die steeds verder van Frankrijk afliggen. Er werd ooit al gesproken over Australië of de USA, maar zover kwam het nog niet.

Voor volgend seizoen is al beslist dat we in Barcelona beginnen, in 2027 gaan we dan weer naar Edinburgh. Ook Slovenië en Praag hebben zich al gemeld voor een van de volgende jaren.

Oost-Duitsland of toch Noorwegen als startplaats van Tour de France?

En voor 2030 zou het wel eens een zware strijd kunnen worden. Oost-Duitsland was de eerste kandidaat die zich roerde om veertig jaar eengemaakt Duitsland te vieren. De deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen willen er volgens Andreas Prokop allemaal werk van maken.

Noorwegen wil dan weer voor een start boven de poolcirkel zorgen vanuit Trondheim. Ook Thor Hushovd zag dat alvast zitten: "Ik denk dat wij het nog beter kunnen dan Denemarken." En we weten allemaal dat het een ongezien circus was in Denemarken drie jaar geleden.