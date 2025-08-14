Tadej Pogacar krijgt bijval van vijfvoudig Tourwinnaar: "Fases waar we door moeten"

Vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain spreekt in een interview met persbureau EFE openhartig over de mentale uitdagingen van Tadej Pogacar en diens opvallende uitspraken over een mogelijk pensioen. Hij toont enorm veel begrip voor de Sloveen.

Met zijn vierde Tourzege in 2025 heeft Tadej Pogacar zich definitief geschaard onder de groten van de wielersport. Alleen Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain zelf staan nog boven hem met vijf eindzeges.

Toch is het juist Indurain die waarschuwt voor de mentale tol die de Sloveen betaalt. “In professionele sport start je heel jong en dat eist zijn tol, zeker op mentaal niveau,” aldus de Spanjaard aan EFE. “Psychologische vermoeidheid kan soms zwaarder wegen dan de fysieke vermoeidheid.”

Indurain, inmiddels 61 jaar oud, spreekt uit ervaring. Hij ziet bij Pogacar signalen van mentale uitputting, ondanks diens ongeëvenaarde prestaties. “Hij zit er dicht op en hij heeft alles om het te bewerkstelligen. Maar dan moet het wel goed in het kopje zitten.”

Enorm veel druk op Tadej Pogacar

Volgens Indurain is wielrennen vandaag de dag zwaarder dan ooit. “In onze sport moet je rekening houden met het reizen, de stress, de valpartijen en de spanning van de competitie,” legt hij uit. “Sommigen houden het langer uit, sommigen minder lang. Maar het fundament is dat je overtuigd bent van wat je doet.”

Pogacar, pas 26 jaar oud, lijkt zich bewust van die druk. In een criterium in zijn geboortedorp Komenda liet hij horen dat hij de dagen tot zijn pensioen al aan het aftellen is. En dat begrijpt Indurain maar al te goed. “Dit zijn de fases waar we allemaal door moeten. Of je vroeg of laat je loopbaan beëindigt, hangt af van de honger die je hebt”, besluit hij.

