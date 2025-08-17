'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

De Deense renner Niklas Larsen maakt in 2026 de overstap naar Unibet Tietema Rockets. Het is wel nog wachten op de officiële aankondiging.

Unibet Tietema Rockets heeft zich voor het seizoen 2026 versterkt met de Deense wielrenner Niklas Larsen. Dat meldt WielerFlits.

De 28-jarige Larsen komt over van het Deense continentale team BHS-PL Beton Bornholm, waar hij pas sinds dit jaar aan de slag was.

Zijn komst betekent een belangrijke kwaliteitsinjectie voor het Nederlandse ProTeam, dat zich verder wil profileren op het internationale wielertoneel. Larsen geldt als een allround renner met een sterke achtergrond in het baanwielrennen.

Opnieuw prof

Hij was jarenlang actief op de piste en behaalde onder meer medailles op wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. In 2025 richtte hij zich volledig op de weg. Eerder reed hij voor Uno-X Mobility als profrenner.

Met de komst van Larsen zet Unibet Tietema Rockets een volgende stap in de professionalisering van het team. Eerder werd ook al Dylan Groenewegen aangetrokken.