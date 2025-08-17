Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

De Deense bondscoach Michael Morkov heeft bevestigd dat Jonas Vingegaard zeer waarschijnlijk zal deelnemen aan het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda.

De tweevoudige Tourwinnaar lijkt zijn focus te verleggen naar eendaagse kampioenschappen, een opvallende koerswijziging in zijn carrière.

Het WK in Kigali belooft een van de zwaarste edities ooit te worden. Met ruim 5.000 hoogtemeters en een parcours op aanzienlijke hoogte (tussen 1.400 en 1.765 meter boven zeeniveau) vormt het een unieke uitdaging.

Vuelta is goede voorbereiding op het WK

“Het parcours past hem heel goed,” aldus Morkov in Feltet. “Een van de bepalende factoren is de hoogte. Jonas heeft in het verleden bewezen daar heel goed mee om te gaan. Tel daar de hoeveelheid klimwerk bij op en je hebt een heel zware wedstrijd, ideaal voor hem.”

Vingegaard zal voorafgaand aan het WK nog deelnemen aan de Vuelta, wat betekent dat specifieke hoogtetraining niet mogelijk is. Toch maakt Morkov zich geen zorgen dat dit een goed plan is om Tadej Pogacar te kloppen.

“Dat zal geen probleem vormen. Ik denk nog steeds dat het een goede voorbereiding is. Renners als Jonas zijn in de basis al goed voorbereid om op hoogte te presteren”, besluit Morkov.