"Ik was verrast": De Bondt doet boekje open over vertrek bij Decathlon-AG2R

Dries De Bondt begint in de Renewi Tour aan zijn laatste maanden bij Decathlon-AG2R. Vanaf 2026 rijdt hij voor het Australische Jayco-AlUla.

Na twee jaar loopt het contract van Dries De Bondt af bij Decathlon AG2R, dat vanaf volgend jaar Decathlon CMA CGM zal heten, en de voormalige Belgische kampioen kreeg geen nieuw voorstel meer.

Decathlon-AG2R bood De Bondt geen nieuw contract

"Ja, ook ik was verrast", zegt De Bondt bij Het Nieuwsblad. De Bondt erkent dat hij nog niet kon winnen in het shirt van zijn Franse werkgever, maar hij cijferde zich wel vaak weg voor de ploeg en trok vaak ten aanval.

De Bondt maakte zich dan ook geen zorgen over een verlengd verblijf bij Decathlon-AG2R. "De ploegleiding was tevreden en intern liet de ploeg uitschijnen dat er een verbeterd contract in de schuif lag."

Jayco-AlUla houdt De Bondt in de WorldTour

Toch kwam het voorstel van Decathlon-AG2R niet en dus begon De Bondt uit te kijken naar een andere ploeg. Dat Jayco-AlUla met een contract voor twee jaar op de proppen kwam, was voor De Bondt een geschenk uit de hemel.

Hij blijft zo tot zijn 36ste bij een ploeg in de WorldTour, wat het hoogste niveau is in het wielrennen. Bij de Australische ploeg wordt De Bondt wegkapitein voor de Vlaamse klassiekers, maar hij mag in enkele koersen ook zijn eigen kans gaan.