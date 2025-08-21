Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

Bij de ploeg van Wout van Aert hebben ze slecht nieuws gekregen. Een gebroken sleutelbeen is het harde verdict voor Dan McLay.

De 33-jarige Brit kwam aan de start van de Renewi Tour, want in deze rittenkoers kon hij nog eens zijn gebruikelijke rol van lead-out voor Olav Kooij spelen. Dat was alvast de theorie achter zijn deelname, maar zover zal het niet komen. McLay heeft vanwege een valpartij niet eens het einde van de openingsetappe kunnen halen.

Ook Kooij zelf lag tegen de grond op vijf kilometer van het einde van de eerste rit. De Nederlander kon gelukkig wel nog verder en keerde zelfs nog op tijd terug voor een toptiennotering. McLay was er erger aan toe: hij kon zijn weg niet verderzetten. Een opgave van de veteraan in de Renewi Tour bleek na zijn valpartij onvermijdelijk.

Sleutelbeenbreuk voor McLay

De eerste onderzoeken hebben ook uitgewezen waarom. De gestelde diagnose komt ongetwijfeld hard aan. "Jammer genoeg heeft Dan McLay een sleutelbeenbreuk opgelopen bij zijn valpartij die hem tot een opgave dwong in de Renewi Tour", laat Visma-Lease a Bike weten op X. De ploeg rijdt na dag 1 al verder met een pion minder.

🇳🇱🇧🇪 #RenewiTour



Unfortunately, Dan McLay suffered a broken collarbone in his crash, which caused him to abandon the Renewi Tour earlier today.



We wish you a speedy recovery, Dan. 🍀 pic.twitter.com/6Ong6ImJHW — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 20, 2025

"We wensen je een snel herstel, Dan", voegen ze er bij Visma-Lease a Bike nog aan toe. Uiteraard leeft de Nederlandse formatie enorm mee met zijn onfortuinlijke renner. Er komt nu een wekenlang herstel aan. Dan zou je je kunnen afvragen of McLay ooit nog voor Visma-Lease a Bike, of zelfs voor een andere ploeg, gaat koersen.

Geen contractverlenging bij Visma-Lease a Bike

Zijn contract bij Visma-Lease a Bike loopt af en een verlenging lijkt er niet in te zitten. Onlangs solliciteerde McLay nog publiekelijk bij ploegen die eventueel interesse zouden hebben. Die zullen door zijn val misschien wat afgeschrikt worden.