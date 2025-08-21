Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

Het is nu de beurt aan Mathieu van der Poel om zich eens te vergelijken met Tom Pidcock. Omgekeerd is dat ook reeds gebeurd.

Onlangs heeft Tom Pidcock er zich over uitgesproken hoezeer Mathieu van der Poel een inspiratiebron voor hem is. Pidcock zou maar al te graag eens wereldkampioen worden op de weg. De Brit gelooft ook in de kansen van Van der Poel om wereldkampioen mountainbike te worden, omdat hij meestal slaagt als hij ergens zijn zinnen op zet.

Het zijn twee mannen met talenten voor verschillende disciplines. De ene heeft op de weg al meer bereikt, de andere op de mountainbike. Onder andere bij In De Leiderstrui is Van der Poel, die deze week actief is in de Renewi Tour, aan het woord gekomen over Pidcock. Na de verklaringen van de Brit is dat nu des te interessanter.



Pidcock heeft laten zien dat het kan

Van der Poel blijft realistisch wat het mountainbiken betreft: de kans op de wereldtitel is klein, maar ze is er wel. "Referentie heb ik niet echt, maar Tom Pidcock heeft wel laten zien dat het mogelijk is. Al is hij natuurlijk nog wel een betere mountainbiker dan ikzelf." Van der Poel wil zich wat zijn missie in het mountainbiken betreft wel aan hem spiegelen.

De Nederlander denkt echter dat Pidcock er nog meer aanleg voor heeft. Daarnaast merkt Van der Poel dat het voor wegrenners moeilijk is om te scoren op de mountainbike, maar dat het omgekeerde zeker evenzeer geldt. Zomaar eventjes wegwielrenner worden en dan een topper worden in de klassiekers of het rondewerk, doe je ook niet.

De moeilijke missie van Van der Poel

"Het blijft ook moeilijk vergelijken: het niveau en de wattages zijn extreem hoog, maar als de mountainbikers het op de weg proberen komt het er ook niet altijd uit." Kortom: Van der Poel probeert iets dat heel moeilijk is. Als iemand het kan, is hij het wel.