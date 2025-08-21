Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is nu de beurt aan Mathieu van der Poel om zich eens te vergelijken met Tom Pidcock. Omgekeerd is dat ook reeds gebeurd.

Onlangs heeft Tom Pidcock er zich over uitgesproken hoezeer Mathieu van der Poel een inspiratiebron voor hem is. Pidcock zou maar al te graag eens wereldkampioen worden op de weg. De Brit gelooft ook in de kansen van Van der Poel om wereldkampioen mountainbike te worden, omdat hij meestal slaagt als hij ergens zijn zinnen op zet.

Het zijn twee mannen met talenten voor verschillende disciplines. De ene heeft op de weg al meer bereikt, de andere op de mountainbike. Onder andere bij In De Leiderstrui is Van der Poel, die deze week actief is in de Renewi Tour, aan het woord gekomen over Pidcock. Na de verklaringen van de Brit is dat nu des te interessanter.

Lees ook... Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

Pidcock heeft laten zien dat het kan

Van der Poel blijft realistisch wat het mountainbiken betreft: de kans op de wereldtitel is klein, maar ze is er wel. "Referentie heb ik niet echt, maar Tom Pidcock heeft wel laten zien dat het mogelijk is. Al is hij natuurlijk nog wel een betere mountainbiker dan ikzelf." Van der Poel wil zich wat zijn missie in het mountainbiken betreft wel aan hem spiegelen.

De Nederlander denkt echter dat Pidcock er nog meer aanleg voor heeft. Daarnaast merkt Van der Poel dat het voor wegrenners moeilijk is om te scoren op de mountainbike, maar dat het omgekeerde zeker evenzeer geldt. Zomaar eventjes wegwielrenner worden en dan een topper worden in de klassiekers of het rondewerk, doe je ook niet.

De moeilijke missie van Van der Poel

"Het blijft ook moeilijk vergelijken: het niveau en de wattages zijn extreem hoog, maar als de mountainbikers het op de weg proberen komt het er ook niet altijd uit." Kortom: Van der Poel probeert iets dat heel moeilijk is. Als iemand het kan, is hij het wel. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Thomas Pidcock

Meer nieuws

Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

18:00
Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

20:30
Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten

Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten

13:00
Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

20:00
"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

19:00
Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

17:15
Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

18:30
Meurisse weg bij Alpecin-Deceuninck en trekt met uitgekiend plan naar nieuwe ploeg: "Zoals ik deed voor Van der Poel"

Meurisse weg bij Alpecin-Deceuninck en trekt met uitgekiend plan naar nieuwe ploeg: "Zoals ik deed voor Van der Poel"

13:30
Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

16:15
Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

16:00
De Cauwer houdt zich niet in bij enorme lofzang: "Vraag maar eens aan Thibau Nys, dat wordt de man"

De Cauwer houdt zich niet in bij enorme lofzang: "Vraag maar eens aan Thibau Nys, dat wordt de man"

15:00
Eerste belangrijk nieuws over Remco Evenepoel sinds bekendmaking van zijn transfer is een feit

Eerste belangrijk nieuws over Remco Evenepoel sinds bekendmaking van zijn transfer is een feit

14:00
José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

09:00
Wout van Aert trekt weer streep door wielerevenement en verklaart: dit wil hij zich besparen door WK te skippen

Wout van Aert trekt weer streep door wielerevenement en verklaart: dit wil hij zich besparen door WK te skippen

12:30
Sven Vanthourenhout verduidelijkt samenwerking met Evenepoel en laat zich uit over heisa van Remco's transfer

Sven Vanthourenhout verduidelijkt samenwerking met Evenepoel en laat zich uit over heisa van Remco's transfer

12:00
Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

11:00
Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

10:00
Prachtig als de aanhouder wint! Belgische wielrenner realiseert primeur en mijlpaal: "Hij heeft iets te goed van mij"

Prachtig als de aanhouder wint! Belgische wielrenner realiseert primeur en mijlpaal: "Hij heeft iets te goed van mij"

08:30
Aantal afzeggers blijft toenemen: Maxim Van Gils legt uit wat zijn grote vrees is wat het WK in Rwanda betreft

Aantal afzeggers blijft toenemen: Maxim Van Gils legt uit wat zijn grote vrees is wat het WK in Rwanda betreft

08:00
Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

07:30
"Dat kun je je toch niet voorstellen": De Cauwer stellig over transfer van Stuyven

"Dat kun je je toch niet voorstellen": De Cauwer stellig over transfer van Stuyven

07:00
Thibau Nys krijgt lof uit overwachte hoek: "Hij is niet zo'n sterretje"

Thibau Nys krijgt lof uit overwachte hoek: "Hij is niet zo'n sterretje"

20/08
"Zelfs in Spanje": Van der Poel en Philipsen hadden het moeilijk na de Tour

"Zelfs in Spanje": Van der Poel en Philipsen hadden het moeilijk na de Tour

20/08
"Vergeet dat niet": analiste drukt Van der Poel met neus op de feiten over mountainbiken

"Vergeet dat niet": analiste drukt Van der Poel met neus op de feiten over mountainbiken

20/08
Gaat Van Aert deze winter wel crossen? Trainer zegt wat belangrijkste is

Gaat Van Aert deze winter wel crossen? Trainer zegt wat belangrijkste is

20/08
WK in Rwanda nog meer onthoofd: Denemarken hakt lastige knoop door

WK in Rwanda nog meer onthoofd: Denemarken hakt lastige knoop door

20/08
Alpecin-Deceuninck hakt knoop door over Vuelta-deelname van Jasper Philipsen

Alpecin-Deceuninck hakt knoop door over Vuelta-deelname van Jasper Philipsen

20/08
Geen WK of EK, maar Thibau Nys heeft boodschap van bondscoach goed gegrepen

Geen WK of EK, maar Thibau Nys heeft boodschap van bondscoach goed gegrepen

20/08
🎥 Geklopt op BK gravel, wel de beste in Renewi Tour: Merlier zegt wat het verschil is

🎥 Geklopt op BK gravel, wel de beste in Renewi Tour: Merlier zegt wat het verschil is

20/08
Nog voor de start gaat het fout: Wout van Aert likt wonden in Deutschland Tour

Nog voor de start gaat het fout: Wout van Aert likt wonden in Deutschland Tour

20/08
Stopt hij met koersen? Roglic reageert opvallend over zijn toekomst

Stopt hij met koersen? Roglic reageert opvallend over zijn toekomst

20/08
Van der Poel hervat in de Renewi Tour: Nederlander heeft meerdere redenen

Van der Poel hervat in de Renewi Tour: Nederlander heeft meerdere redenen

20/08
Van Gils reageert met kwinkslag op transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Van Gils reageert met kwinkslag op transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

20/08
"Pogacar rijdt hem in de vernieling": Vingegaard stevig op zijn plaats gezet

"Pogacar rijdt hem in de vernieling": Vingegaard stevig op zijn plaats gezet

20/08
Zware valpartijen achtervolgen Van Aert: Visma-Lease a Bike speelt open kaart

Zware valpartijen achtervolgen Van Aert: Visma-Lease a Bike speelt open kaart

20/08
Straks geen ploegmaats meer: Van Wilder velt zijn oordeel over transfer Evenepoel

Straks geen ploegmaats meer: Van Wilder velt zijn oordeel over transfer Evenepoel

20/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Thibau Nys Tadej Pogacar Serge Pauwels Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Thibau Nys Ilan Van Wilder Niki Terpstra Mathieu Heijboer Maxim Van Gils Primoz Roglic Lorena Wiebes Kasper Asgreen Jonathan Milan Linda Melanie Villumsen Serup

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved