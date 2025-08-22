25-jarige Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, moet vrezen voor einde van zijn carrière

Sinds 15 mei 2025 staat er een vraagteken achter de wielercarrière van Juri Hollmann (25). De Duitser van Alpecin-Deceuninck viel zwaar in de Giro en kan op dit moment amper fietsen.

In de zesde etappe van de Giro werd er zwaar gevallen op spekglad asfalt in de etappe naar Napoli. Juri Hollmann had zich net laten uitzakken om bidons en eten op te halen en zocht zijn weg terug naar voren in het peloton.

Plots werd er voor hem gevallen en Hollmann kon een valpartij niet meer vermijden. "Ik ben tegen 67 kilometer per uur op een verkeersbord geknald", zegt hij bij Het Nieuwsblad. De Duitser liep een dubbele armbreuk en een verbrijzeld bekken op.

Na een operatie aan zijn arm doken er ernstige complicaties op, waardoor Hollmann anderhalve week met een verbrijzeld bekken plat op bed lag. Met ondraaglijke pijn tot gevolg, zelf een morfinepomp hielp amper.

Wordt Hollmann ooit nog weer renner?

Hollmann bleef uiteindelijk vijf weken in het UZ Antwerpen en is nog aan het revalideren. "Ik denk alleen maar: hopelijk kan ik ooit weer als iedereen gewoon stappen, of met de fiets rijden zoals een normaal persoon."

Wandelen lukt voorlopig enkel met krukken, fietsen is al helemaal een uitdaging. Hollmann heeft niet genoeg spieren om zijn rechterbeen over zijn fiets te tillen. Vorige week kon hij wel een halfuur fietsen. "Maar als ik eerlijk moet zijn, het voelde héél oncomfortabel. Ik weet niet of ik ooit weer wielrenner zal zijn."