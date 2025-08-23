De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

Wat heeft Fabio Jakobsen al een pech gekend de laatste jaren. Hij is weer eens geopereerd: deze keer als gevolg van een sleutelbeenbreuk.

Fabio Jakobsen heeft al wel wat meegemaakt de voorbije jaren. Iedereen herinnert zich die horrorcrash in Polen, waar hij sterk van terugkwam. Zoals velen verging het hem na een vertrek bij Soudal Quick-Step veel minder. Dat bleek aan een vernauwing van de liesslagader te liggen, wat hem een tijd naar de kant hield, tot zijn rentree in Denemarken.

Picnic PostNL haalde hem daar vroegtijdig uit koers en ook in de Renewi Tour is het tot een opgave gekomen. Jakobsen kwam ten val in de derde etappe met aankomst in Geraardsbergen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het een valpartij met ernstige gevolgen is geworden: de Nederlandse sprinter heeft namelijk zijn sleutelbeen gebroken.

Snelle operatie voor Jakobsen

Het oorspronkelijke vermoeden werd zo bevestigd. "Fabio’s terugkeer in koers verliep goed en hij maakte de stappen die we hadden verwacht. Helaas is hij gisteren in de etappe van de Renewi Tour hard gevallen en heeft hij daarbij zijn sleutelbeen gebroken", meldt teamarts Camiel Aldershof. "Hij is gisteravond geopereerd, en de operatie is goed verlopen."

Dat is dan toch al een eerste positief teken. "In de komende dagen zal hij zich richten op herstel, waarna we samen gaan kijken naar een plan om hem weer volledig te laten trainen." Desalniettemin moest Jakobsen wel voor een zoveelste keer onder het mes. Op één van de foto's van de ploeg steekt hij wel de duim omhoog: hij ziet het nog zitten.

Jakobsen wil zo snel mogelijk nieuw plan maken

"Het deed me ontzettend deugd om weer met de ploeg onderweg te zijn en te doen wat ik het liefste doe: koersen. Dit is natuurlijk een tegenslag, maar hopelijk kan ik snel weer de training hervatten en van daaruit samen een plan maken voor de eerstvolgende wedstrijden", besluit Jakobsen zelf.