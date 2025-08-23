Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

Gezien zijn potentieel op de weg is het opvallend welk belang Thibau Nys aan de cross blijft hechten. Het is wel duidelijk dat Nys het veldrijden momenteel zeker nog niet loslaat.

Thibau Nys gaat niet deelnemen aan het WK en EK wielrennen omdat het niet past in de planning vanwege zijn opbouw naar het veldritseizoen. Dat is best wel een straffe beslissing. Er zijn nog wel wegwielrenners die af en toe het veld induiken, maar die zullen wat het stellen van doelstellingen betreft de weg altijd boven de cross plaatsen.

Nys plaatst de cross nog minstens op gelijke hoogte van de weg. Hier en daar gaan er echter stemmen om het anders te doen: er zijn wel wat analisten die vinden dat Nys voluit voor het wegwielrennen moet kiezen. Dat heeft met zijn kwaliteiten te maken: met zijn explosiviteit moet hij voor weinig renners onderdoen op punchy aankomsten.

Thibau Nys tankt energie in het veldrijden

Bert De Backer gaf co-commentaar in de VRT-uitzending van de vierde etappe van de Renewi Tour en dacht erover na waarom Nys de cross nog zo belangrijk vindt. "Het is doen wat je graag doet. In het veld is er nog veel meer vrijheid dan op de weg: dan kun je nog meer op gevoel koersen. In de winter het veld induiken, is een vorm van energie tanken."

Nochtans maken ze er bij zijn wegploeg Lidl-Trek ook een punt van om Thibau Nys zeker niet in een keurslijf te steken. "Dat is zo, maar als je op pad gaat met een ploeg, is alles uitgemeten. Op een bepaald uur moet je ontbijten, op een bepaald uur moet je de bus op." Al die afspraken kunnen op iemand wegen. "Dat kost energie."

Langer thuisblijven in de cross

De Backer wijst erop dat dit heel anders is in het veldrijden. "Ik kan mij inbeelden dat hij in de winter voorafgaand aan een cross thuis ontbijt of zelfs nog aan race preparation doet." De voormalige prof kan de liefde van Thibau Nys voor het veld dus best wel begrijpen.