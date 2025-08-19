Bondscoach velt verdict: geen Thibau Nys in selectie voor EK en WK

Bondscoach Serge Pauwels heeft in een interview met La Dernière Heure bevestigd dat Thibau Nys dit jaar niet zal deelnemen aan het Europees en Wereldkampioenschap wielrennen op de weg.

Volgens Pauwels heeft Nys ervoor gekozen zijn wegcampagne vroegtijdig stop te zetten. “Hij zal zijn seizoen beëindigen na de Canadese GP’s, midden september, om zich te concentreren op het veldrijden deze winter,” verklaart Pauwels in La Dernière Heure.

Daarmee kiest Nys voor een gerichte voorbereiding op zijn specialiteit, waarin hij de voorbije jaren sterke progressie heeft geboekt. De bondscoach benadrukt dat Nys sportief gezien in aanmerking kwam voor selectie.

Geen Thibau Nys op EK en WK op de weg

“Voor mij had hij opgenomen kunnen worden in de selectie,” aldus Pauwels. “Maar ik respecteer dat hij ervoor kiest nog een jaar te wachten.” De keuze van Nys wordt niet geïnterpreteerd als een afwijzing van het wegwielrennen, zo klinkt het nog.

Pauwels wijst erop dat het parcours van het WK in Montréal mogelijk beter aansluit bij de kwaliteiten van Nys. “Volgend jaar vindt hij daar misschien een terrein dat beter past bij zijn capaciteiten,” voegt hij toe. De bondscoach toont begrip voor de timing en visie van de jonge renner, die zijn carrière stap voor stap wil uitbouwen.

Het valt af te wachten met welke ploeg Serge Pauwels naar het WK zal trekken. Eerder zegden ook al Wout van Aert en Tim Wellens af. Remco Evenepoel kiest dan wel weer vol voor het avontuur in Rwanda.