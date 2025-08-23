Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"
Is er al sprake van een nieuwe Wout van Aert in het peloton? Van Aert zelf heeft zijn bewondering ook al uitgesproken voor Matthew Brennan.

Wout van Aert koerst in de Ronde van Duitsland aan de zijde van Matthew Brennan. Op de eerste dag van deze rittenkoers maakte de jonge Brit al indruk door niemand minder dan Jonathan Milan te verslaan in de sprint. Dat noopte Dan Lloyd tot het posten van de volgende tweet: "Wie was de laatste renner die zoveel indruk maakte in zijn debuutjaar als Brennan?"

Door deze vraag te stellen wekte de voormalige profwielrenner wel enige reactie los. Een Britse wielerliefhebber kwam met een opvallend standpunt. "Brennan is de nieuwe Wout van Aert, niet? Hij heeft een grote motor. Hij is een sprinter, maar het is geen echte specialist in de spurt. Ik kijk er naar uit om zijn carrière verder te zien evolueren."

Nieuwe Van Aert of nieuwe Cavendish?

Daar was toch niet iedereen het mee eens. "Ik denk dat hij meer op Cavendish lijkt dan op Wout van Aert", schreef Kevin Addison. Een zekere 'Hugies' merkt op dat Brennan lichter is dan Van Aert, volgens hem zo'n tien kilogram. "Hij kan alles doen", klinkt het lyrisch. "Hij is meer een sprinter dan Wout maar minder een klimmer", denkt Jesse dan weer.

Bij het nadenken over de mogelijkheden van Brennan, moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat hij nog altijd maar 20 jaar oud is. Hij zal zich verder nog ontwikkelen en waarschijnlijk ook nog aan gewicht winnen. Dat kan dan weer een invloed hebben op welk type wedstrijden hij kan aankruisen. De toekomst oogt alleszins mooi.

Van Aert heeft hoge pet op van Brennan

"Een moderne sprinter is een klassieke renner met een goede sprint", vindt Stuart Hibbert. Het is afwachten of Brennan tot zo'n renner zal uitgroeien. In elk geval heeft Van Aert ook al laten blijken dat hij Brennan hoog heeft zitten. 

