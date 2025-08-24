"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

Het zag er lang naar uit dat Jonas Vingegaard voor het eerst aan de start zou staan van het WK. Een maand voor de start haakte hij toch af en dat is volgens Bjarne Riis de schuld van de UCI.

Voor aanvang van het seizoen kondigde Jonas Vingegaard aan dat hij voor het eerst aan de start zou staan op het WK bij de profs. Net voor aanvang van de Vuelta krabbelde hij dus terug, Vingegaard staat niet aan de start in Rwanda.

"We hebben de planning opnieuw bekijken. Je moet fris zijn om naar het WK te kunnen gaan en dat vraagt veel van een renner. Ik weet niet hoe ik uit deze Vuelta zal komen en daarom zal ik er niet bij zijn", zei hij op zijn persconferentie.



Lees ook... Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

Riss over afhaken Vingegaard voor WK

"Het is een enorme klap in het gezicht van ons allemaal. Het is jammer dat Jonas er niet is en ergens onbegrijpelijk. Het WK is een belangrijke wedstrijd, maar hoe belangrijk is het EK?", zegt Riis bij het Deense BT.

Liggen WK en EK te dicht bij elkaar?

Het EK in Frankrijk op 5 oktober, een week na het WK in Rwanda, rijdt Vingegaard wel. "Je moet je eigenlijk afvragen of de UCI hier niet de boosdoener is. Het is gewoon belachelijk om het WK en EK een week uit elkaar te organiseren."

"De timing van het WK in Rwanda, hoe sympathiek en charmant het idee ook is, is verre van fantastisch. En dan plan je het EK een week later", stelt Riis nog. Vingegaard is namelijk niet de eerste die afhaakte voor het WK, dat deden ook Van der Poel en Van Aert al.