Jasper Philipsen weet dat het moeilijk zal zijn: "Maar interessant voor de toekomst"
Na zijn opvallende verschijning in het rood tijdens de Vuelta van afgelopen zondag, blikt Jasper Philipsen vooruit op toekomstige ambities. De sprinter erkent dat het behalen van een roze uitrusting in de Giro een uitdagend maar aantrekkelijk vooruitzicht is.

Helemaal in het rood

Tijdens de rit van zondag in de Vuelta reed Philipsen volledig in het rood, een visueel statement dat niet onopgemerkt bleef. “Qua kledij reed ik inderdaad flink in het rood,” klonk het bij Het Belang van Limburg.

Philipsen genoot van de esthetische waarde van zijn uitrusting. “Vestimentair is het natuurlijk heel tof dat je piekfijn in het rood uitgedost bent, tot de fiets toe.” Hij sprak zijn waardering uit voor de sponsor, die volgens hem telkens een huzarenstukje levert bij het samenstellen van zulke opvallende outfits.

Giro in het vizier: roze als ontbrekende schakel

Met eerdere volledige uitrustingen in het groen tijdens de Tour en geel dit jaar, is er nog één iets dat hij niet heeft. “Eigenlijk ontbreekt alleen nog het roze ensemble van de Giro. Is misschien nog een interessant doel voor de toekomst,” aldus Philipsen.

De renner erkent echter dat het behalen van deze mijlpaal verre van eenvoudig is. “Maar het klinkt uiteraard eenvoudiger dan het is. Het is nog ver weg en het moet allemaal meezitten.”

Philipsen sluit af met een knipoog naar sociale media. “Ik kan stilaan een mooie Instagram-compilatie maken met dat soort beeldjes. Moet ik misschien eens doen”, besluit hij.

