'Mag Ayuso toch vertrekken? UAE Team Emirates-XRG stelt belangrijke voorwaarde'

Juan Ayuso wil vertrekken bij UAE Team Emirates-XRG, ondanks een contract tot eind 2028. De ploeg van Pogacar stelt wel een belangrijke voorwaarde om mee te werken aan die transfer.

Dat contracten tot eind 2028 geen garantie zijn, zien we bij Derek Gee. De Canadees heeft eenzijdig zijn contract opgezegd bij Israel-Premier Tech, maar daar gaat de ploeg niet mee akkoord. Het lijkt dan ook op een vechtscheiding uit te draaien.

Dat is niet de situatie die Juan Ayuso wil, maar de Spanjaard heeft met Gianni Lombardi sinds kort wel een manager onder de arm genomen. Daarvoor werden zijn belangen verdedigd door zijn vader.

Mag Ayuso toch vertrekken bij UAE Team Emirates-XRG?

De afkoopsom voor het driejarige contract van Ayuso ligt echter bijzonder hoog, iets wat de renner of een ander team moeilijk kan betalen. De ploeg zou echter toch bereid zijn om mee te werken als Ayuso aan een voorwaarde voldoet.

Volgens HLN moet Ayuso in deze Vuelta voorbeeldig rijden en vooral denken aan het belang van de ploeg en niet enkel aan zichzelf. Toch zal het uiteindelijk president Matar Suhail Al Yabhouni Al Daheir zijn die beslist of de ploeg Ayuso laat gaan.

Als de Spanjaard mag vertrekken, dan zou Lidl-Trek geïnteresseerd zijn. De Amerikaanse ploeg is kapitaalkrachtig en kan een stevige som op tafel leggen. De ploeg van Pedersen heeft ook dringend een kopman voor de grote rondes nodig.