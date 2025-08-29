Boogerd blikt kritisch terug op eigen ervaringen in Tour de France en analyseert toekomst Arensman

Michael Boogerd blijft bezig met de voorbije Tour de France. Ook de situatie van Thymen Arensman blijft voor hem een heel belangrijk dossier.

Hoewel Michael Boogerd in zijn actieve jaren meerdere successen boekte in de Tour de France, waaronder twee ritoverwinningen en een vijfde plaats in het eindklassement van 1998, kijkt hij met gemengde gevoelens terug op La Grande Boucle.

Vreselijk

In een interview met Wielerrevue spreekt hij klare taal. “Ik vond de Tour vreselijk om te rijden en zeker als klassementsrenner is het gewoon heel zwaar. En met mij vinden velen dat”, is hij heel erg duidelijk.

Boogerd benadrukt dat de mentale en fysieke belasting van drie weken op topniveau presteren voor hem bijzonder zwaar was. Hij verwijst daarbij expliciet naar Tom Dumoulin als voorbeeld van een renner die eveneens moeite had met de intensiteit van een grote ronde.

Boogerd uit zich ook over Thymen Arensman, die zich in de Tour van dit jaar liet zien als potentiële klassementsrenner. Volgens Boogerd is het van belang dat Arensman snel een andere ploeg zoekt.

Hij pleit voor een transfer naar een team waar Arensman meer ruimte krijgt om zich als klassementsrenner te ontwikkelen. Zijn advies is dan ook duidelijk: Visma Lease a Bike zou Arensman moeten aantrekken.

Mentale weerbaarheid

Boogerd plaatst Arensman in een rijtje met eerdere Nederlandse klassementsrenners zoals Dumoulin, Mollema, Gesink en Kruijswijk. Hij erkent de potentie van Arensman, maar waarschuwt voor de druk die gepaard gaat met het rijden voor het klassement in een grote ronde.

De fysieke eisen zijn hoog, maar het mentale aspect is minstens zo bepalend. Boogerd spreekt uit ervaring en benadrukt dat niet elke talentvolle renner automatisch geschikt is voor een rol als kopman in een drieweekse koers.