Almeida deelt sneertje uit aan passieve Vingegaard in de Vuelta
Joao Almeida viel in de zevende etappe van de Vuelta aan op de slotklim, maar kreeg snel Jonas Vingegaard op zijn wiel. De Deen nog niet over, tot frustratie van de Portugees.

Na de inzinking van Juan Ayuso in de zesde etappe is Joao Almeida de enige kopman van UAE Team Emirates-XRG in de Vuelta. De Portugees volgt op amper acht seconden van topfavoriet Jonas Vingegaard. 

"Ik voel me iedere dag goed. Dat is een goed teken, ik kijk uit naar de volgende krachtmeting", zei Almeida achteraf bij Eurosport. "Ik had Marc Soler gevraagd om op de slotklim wat te gaan rijden, maar ik had het zwaarder verwacht."

Almeida deelt sneertje uit aan Vingegaard

Op de slotklim viel Almeida aan, hij kreeg Vingegaard en Ciccone mee. "Maar ik heb het geprobeerd. Ze wilden achter me niet samenwerken, maar ach, het is weer een dag die we kunnen afstrepen", ging de Portugees verder. 

Onder meer Jonas Vingegaard koerste opnieuw passief. "Hij hoefde ook niet echt hard door te rijden, dus ik ben niet verbaasd dat hij het niet doet en ik snap het ergens ook wel. Het is wat het is: zo vaak neemt hij sowieso niet over, niet?"

Ten slotte zei Almeida ook nog iets over ritwinnaar Ayuso. "Ik ben niet verrast dat hij dit doet. Hij is een geweldige, supersterke renner. Het gaat met ups en downs bij hem, maar hij verdient het zeker. Hij heeft het geweldig gedaan vandaag."

Jonas Vingegaard Rasmussen

