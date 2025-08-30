Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

In Zaragoza kregen we de kroniek van een aangekondigde massasprint. Na een dolle slotfase was het in de massasprint een absoluut prangertje. Jasper Philipsen was uiteindelijk de man die profiteerde en zijn tweede ritzege pakte.

In rit 8 werd de hele dag in de provincie Aragon gereden in de Vuelta a Espana. Vooraf leek het een kroniek van een aangekondigde nieuwe massasprint en die zouden we ook krijgen.

Veel reliëf was er niet meteen te vinden tussen Monzón Templario en Zaragoza. Drie vluchters maakten de dag iet of wat aangenamer om volgen voor de neutrale kijkers.

José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), Sergio Samitier (Cofidis) en Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA) waren er echter al aan op twintig kilometer van de streep.

Philipsen regelt de sprint in Zaragoza

Aan de sprintersploegen dus om in de straten van Zaragoza op zoek te gaan naar een ritoverwinning. Visma - Lease a Bike reed Vingegaard in eerste instantie in veiligheid, daarna waren het de Belgische teams van Alpecin - Deceuninck en Intermarché die indruk maakten. 

In een warrige sprint was het naar alle kanten kijken wat er zou gebeuren. Viviani leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar in de laatste meters kwam Jasper Philipsen er toch nog uit als een duiveltje uit een doosje. Goed voor zijn vijftiende overwinning in een grote ronde.

