Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

Rit 8 in de Vuelta a Espana heeft een massasprint opgeleverd. En zo kon Jasper Philipsen op weg naar zijn tweede ritzege in deze Ronde van Spanje. Uiteraard was de Vlam van Ham daar heel erg blij mee.

Het werd een dubbeltje op zijn kant en een echt prangertje, want Jasper Philipsen moest door een héél klein gaatje ontsnappen om de rit alsnog te pakken.

Maar nét kon hij Viviani en de rest afhouden. En zo werd het een tweede ritzege voor de Vlam van Ham, die zo al kan terugblikken op een goede Vuelta a Espana.



"We kunnen naar huis", grapte Jonas Rickaert meteen na de race in een gesprek met een paar ploegmaats. Een grapje uiteraard, want ook tot in Madrid ligt er nog een kans voor Philipsen op een extra ritzege.

Vijftiende zege in een grote ronde voor Philipsen

Met vijftien zeges in grote rondes is Philipsen nu echt wel deel van de galerij der groten geworden. “Elke etappezege in een grote ronde is een speciale. Het is nooit makkelijk en je moet veel afzien in de bergetappes."

"Vanaf nu gaat het helaas zwaar worden in deze Vuelta, maar met twee ritzeges op zak wordt het misschien iets makkelijker", aldus Philipsen in een reactie bij Wielerflits op zijn vijftiende overwinning in een grote ronde.