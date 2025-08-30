Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

In de Vuelta a Espana zijn we ondertussen toe aan rit 8. Opvallend is dat er ondertussen toch al dertien renners de brui hebben moeten aan geven, waarvan vooral heel wat zieken. Waart er een virus rond in het peloton?

De tijd van het coronavirus lijkt stilaan achter de rug, maar in het wielerpeloton lijkt er een nieuw virus rond t waren. Dat is in de Vuelta zeer duidelijk geworden.

Waart er een virus rond in het peloton in Vuelta a Espana?

Elke dag opnieuw valt er wel een renner uit in Spanje met ziekte, waardoor het lijkt alsof er iets aan het rondgaan is. In meerdere berichten van of over zieke renners gaat het over "meerdere zieken" binnen de ploeg.

Een pandemie op zeer klein gebied - binnen het peloton - lijkt het wel. Eentje dat ook meteen de nodige gevolgen heeft op dat peloton, want dat wordt daardoor natuurlijk ook opvallend kleiner.

Al elf renners moeten opgeven vanwege ziekte

Guillaume Martin, Jorge Arcas en Axel Zingle vielen in het openingsweekend uit met blessures, maar daarna zitten we toch al aan niet minder dan tien opgaves vanwege ziekte en/of maagproblemen.

Carlos García Pierna, Valentin Paret-Peintre, onze landgenoot Arjen Livyns, Simon Carr, Pepijn Reinderink, Koen Bouwman, Christian Rodriguez, Daniel Cavia, Luca Vergallito en nu dus ook Oliver Knight en Eric Fagundez moesten opgeven.