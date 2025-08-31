Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

Mathieu van der Poel heeft al veel hoogtepunten maar ook veel minder goede herinneringen gekend in zijn carrière. Zijn vorige passage in Les Gets hoort bij die laatste categorie.

Van der Poel is momenteel in Les Gets om daar mee te doen aan de Wereldbeker en zo het WK mountainbike voor te bereiden. Het is de enige mountainbikewedstrijd die hij kort voor dat WK zal rijden. Dat maakt het allemaal nog wat belangrijker hoe het in Les Gets precies zal verlopen, zeker na zijn vorige valpartijen op de mountainbike.

Het is uiteraard niet de eerste keer dat hij in Les Gets aan de start verschijnt. Zijn laatste deelname dateert ondertussen wel al van zes jaar geleden. "Ik had in 2019 niet mijn beste koers van het seizoen", blikt hij op de site van de Dauphiné Liberé terug op zijn zestiende plaats van weleer. Dat is niet het soort uitslag dat Van der Poel nastreeft.



Van der Poel vindt het geen gemakkelijk parcours

"Dit ondanks dat het een parcours is dat wel goed bij mij past, maar een makkelijk parcours is het niet", beseft Van der Poel. "We voelen dat we op wat hoogte zijn, dat heeft altijd een impact." Het is dan altijd de vraag hoe de renner in kwestie daar op zal reageren. Dat varieert van persoon tot persoon en is de ene keer anders dan de andere keer.

In de communicatie via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck nuanceerde Van der Poel die hoogtemeters in Les Gets weer, omdat hij ook de vergelijking maakt met het WK-parcours in Crans-Montana. Die plek in Zwitserland ligt nog meer op hoogte. Op het WK mountainbike kan dit dus nog veel meer een rol gaan spelen dan in Les Gets het geval is.

Van der Poel vroeg naar WK wegens duidelijke reden

Crans-Montana ligt op een hoogte van 1500 meter. Eén van de redenen waarom Van der Poel binnenkort zo vroeg naar het WK afzakt, is ook om goed te kunnen omgaan met de omstandigheden daar. Afwachten of hem dat lukt.