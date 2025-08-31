Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel heeft al veel hoogtepunten maar ook veel minder goede herinneringen gekend in zijn carrière. Zijn vorige passage in Les Gets hoort bij die laatste categorie.

Van der Poel is momenteel in Les Gets om daar mee te doen aan de Wereldbeker en zo het WK mountainbike voor te bereiden. Het is de enige mountainbikewedstrijd die hij kort voor dat WK zal rijden. Dat maakt het allemaal nog wat belangrijker hoe het in Les Gets precies zal verlopen, zeker na zijn vorige valpartijen op de mountainbike.

Het is uiteraard niet de eerste keer dat hij in Les Gets aan de start verschijnt. Zijn laatste deelname dateert ondertussen wel al van zes jaar geleden. "Ik had in 2019 niet mijn beste koers van het seizoen", blikt hij op de site van de Dauphiné Liberé terug op zijn zestiende plaats van weleer. Dat is niet het soort uitslag dat Van der Poel nastreeft.

Lees ook... Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

Van der Poel vindt het geen gemakkelijk parcours

"Dit ondanks dat het een parcours is dat wel goed bij mij past, maar een makkelijk parcours is het niet", beseft Van der Poel. "We voelen dat we op wat hoogte zijn, dat heeft altijd een impact." Het is dan altijd de vraag hoe de renner in kwestie daar op zal reageren. Dat varieert van persoon tot persoon en is de ene keer anders dan de andere keer.

In de communicatie via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck nuanceerde Van der Poel die hoogtemeters in Les Gets weer, omdat hij ook de vergelijking maakt met het WK-parcours in Crans-Montana. Die plek in Zwitserland ligt nog meer op hoogte. Op het WK mountainbike kan dit dus nog veel meer een rol gaan spelen dan in Les Gets het geval is.

Van der Poel vroeg naar WK wegens duidelijke reden

Crans-Montana ligt op  een hoogte van 1500 meter. Eén van de redenen waarom Van der Poel binnenkort zo vroeg naar het WK afzakt, is ook om goed te kunnen omgaan met de omstandigheden daar. Afwachten of hem dat lukt. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

11:00
Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

15:00
De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

14:00
Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

12:30
Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

07:30
Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

10:00
Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

13:30
Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

12:00
Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

09:00
Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

08:30
Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

08:00
1
Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

07:00
Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

21:30
Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

20:30
Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

20:00
Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

19:00
Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

18:30
Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

17:42
Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

17:00
Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

16:31
Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

16:00
De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

30/08
Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

30/08
'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

30/08
Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

30/08
Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

30/08
Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

30/08
Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

30/08
Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

30/08
Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

30/08
"Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen": Lefevere waarschuwt fietsendieven over Soudal Quick-Step

"Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen": Lefevere waarschuwt fietsendieven over Soudal Quick-Step

30/08
Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

30/08
Almeida deelt sneertje uit aan passieve Vingegaard in de Vuelta

Almeida deelt sneertje uit aan passieve Vingegaard in de Vuelta

30/08
🎥 Gezwicht voor het grote geld? Pogacar, Vingegaard en Roglic tekenen present voor opvallende koers

🎥 Gezwicht voor het grote geld? Pogacar, Vingegaard en Roglic tekenen present voor opvallende koers

30/08
Wispelturige Ayuso roept vraagtekens op: Bruyneel trekt opvallende conclusie

Wispelturige Ayuso roept vraagtekens op: Bruyneel trekt opvallende conclusie

29/08
Pieter Serry begrijpt het niet: "Weet Jurgen Foré genoeg wie ik ben?"

Pieter Serry begrijpt het niet: "Weet Jurgen Foré genoeg wie ik ben?"

29/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Patrick Lefevere Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Jarno Widar Juan Ayuso Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Johan Bruyneel Elia Viviani Tadej Pogacar Louis Vervaeke Pieter Serry Joao Almeida Matteo Jorgenson Karsten Kroon Thibau Nys Jonas Abrahamsen Mauro Schmid Kurt Van De Wouwer

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved