José De Cauwer fileert de eerste week van de Belgen in Spanje en heeft puntje van kritiek voor Philipsen

De Vuelta a Espana is een dikke week bezig. Hoog tijd om al eens terug te blikken op wat al geweest is. Met daarbij ook een rol voor de Belgen, die de laatste jaren in elke grote ronde enorm veel indruk weten te maken.

"Als België zijn we wel geweldig begonnen, met de eerste winst van Jasper Philipsen", opende José De Cauwer zijn analyse voor Sporza over de eerste week (of negen dagen) van de Vuelta.

Philipsen met geweldige Vuelta ... en klein foutje

"Met een klein beetje meeval had Philipsen zelfs drie sprints gewonnen. Een klein foutje gemaakt daar", zag hij dat de Vlam van Ham een van de snelste mannen alweer is in deze Vuelta.



En de komende twee weken komt er misschien nog wel wat bij van Belgische zijde, want ook op andere domeinen laten onze landgenoten zich zien volgens José De Cauwer.

Belgen laten zich zien in Spanje volgens De Cauwer

"Voor de rest is het geweldig. Ik vond het een mooie koers tot nu toe, met jonge renners en Belgen die zich laten zien. Mannen die mee gaan in de aanval zoals Lecerf, Slock, Debruyne."

"En zich proberen te verkopen op die manier. Het is geen wauw-wauw-wauw-gevoel zoals in de Tour de France, maar voor mij is het voorlopig een goede koers geweest", wil De Cauwer toch vooral het positieve onthouden van het begin van de race.