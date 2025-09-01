Pittige tandem: zijn de grote favorieten op het WK in Rwanda nu al bekend?

Veel toppers halen hun neus op voor het WK wielrennen in Rwanda. Toch zouden er ook nog wel een paar toprenners aanwezig gaan zijn. De Sloveense nationale ploeg lijkt alvast een bijzonder interessant team te worden.

Tadej Pogacar werd al eerder aangekondigd in Kigali. En daardoor is hij - samen met onder meer Remco Evenepoel - nu al een van de topfavorieten op het WK.

Primoz Roglic is er wél bij op WK in Rwanda

Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en nog een paar andere toppers hebben ondertussen al om diverse redenen nee gezegd tegen het WK in Rwanda.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Primoz Roglic ondertussen aangegeven dat hij wél wil starten in het Afrikaanse land en zo een ploegmaat wil worden van Pogacar op het WK.

Ronde van Lombardije ook nog een doel

Met Pogacar en Roglic hebben de Belgen alvast een stevige natie tegen zich. Beide renners moeten het parcours zeker aankunnen en zullen bij de favorieten genoemd worden om te winnen.

De Sloveen past wel voor de races in Quebec en Montréal en zal ook de tijdrit niet rijden. Zo wordt de wegrit op het WK de eerstvolgende koers voor Primoz Roglic, die op 35-jarige leeftijd ook nog een doel wil maken van de Ronde van Lombardije volgens de krant.