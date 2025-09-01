Veel lof voor Belgische renner: "Gewoon een van de beste"

En plots weet Arnaud De Lie weer helemaal wat winnen is. Ook in de Bretagne Classic deed hij weer van zich spreken. Met overmacht won hij een prachtige sprint van een uitgedund peloton. De Lie is zo helemaal terug.

De Bretagne Classic draaide uit op een spurt van een uitgedund peloton. Olav Kooij was op papier misschien de snelst overgebleven man, maar de Stier van Lescheret pakte uit met een machtsspurt om u tegen te zeggen en liet iedereen kansloos.

Arnaud De Lie beleeft fantastische weken

De Lie zelf beleefde een droom aan het einde van een moeilijk seizoen. HIj lijkt helemaal terug en is dan ook bijzonder tevreden met zijn huidige vorm.



Lees ook... Mathieu van der Poel niet de enige die de rekening gepresenteerd krijgt in dolle periode: "Een gek seizoenseinde"

En ook rondom hem zijn ze vol lof. Zo vatte Jenno Berckmoes het heel treffend samen in Het Nieuwsblad: "Ons plan was om alles op de sprint te zetten. Hij is gewoon één van de beste renners ter wereld."

Ongelooflijk diep gaan

Ploegleider Tony Gallopin pikte meteen in: “Als Arnaud in topvorm is, kan hij fysiek én mentaal ongelofelijk diep gaan.” Iets wat al te zien was in de Renewi-Tour en nu dus ook in de Bretagne Classic.

Voor De Lie is het nu toewerken naar de Canadese klassiekers in Quebec en Montréal. Dat zijn voorlopig de laatste koersen die op zijn programma staan.