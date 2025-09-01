Zonder Pogacar pure chaos? Grote naam verdedigt zich, maar Zonneveld en Knetemann maken hem af: "Arrogante snotneus"

Er wordt wel eens gezegd dat het bij UAE chaos is in koersen zonder Tadej Pogacar. Die indruk lijkt in de Vuelta alleen nog maar kracht bijgezet te worden. Vooral Juan Ayuso moet het ontgelden.

UAE-kopman Almeida deed na de negende rit zijn beklag over het gebrek aan steun op de slotklim. Juan Ayuso loste al aan de voet en deed zijn verhaal bij Marca. "Ik was behoorlijk moe en kon het team niet veel helpen. Ik ben niet in de strijd voor het algemeen klassement, het heeft geen zin om te pushen enkel en alleen om zomaar te pushen."

Met die laatste uitspraak lijkt Ayuso vrijwel toe te geven dat hij vooral aan zijn eigen koers denkt, maar hij zweert dat hij niet veel voor Almeida had kunnen doen. "Ik zou er niet bij zijn geweest. Nog vijf minuten doorzetten heeft geen zin." In de podcast In Het Wiel kent Roxane Knetemann echter geen genade. "Als Pogacar er niet is, dan is het chaos."

Ayuso en Almeida zeggen weinig

Ayuso en Almeida lijken ook niet de mannen van de grote gesprekken. "Ik denk dat Almeida een type is die niets zegt, maar ik denk dat Ayuso een beetje hetzelfde is. Dat is toch wel een beetje een arrogante snotneus. Ze zetten allebei hun koptelefoon op. De ploegleiders doen eraan mee. Die denken gewoon: ze redden het maar."

Kortom: het is een boeltje bij UAE. Thijs Zonneveld is ook scherp voor de ploeg bij In De Waaier. Als eerste komt - uiteraard - Ayuso aan bod. "Als hij ook maar een millimeter mee was in het plan om de Vuelta te laten winnen, dan zijn dit de dagen om het te doen", heeft Zonneveld het over die negende rit. Almeida had iemand nodig die hem op sleeptouw nam.

Niemand offert zich op bij UAE

Zonneveld legt evenwel niet alle schuld bij Ayuso. "Ayuso had het kunnen doen, Vine had het kunnen doen, Soler had het kunnen doen, maar niemand doet het. Ze voelen op geen enkele manier de noodzaak om zich op te offeren voor elkaar." Sommigen willen dat niet doen en andere knechten zijn dan weer niet goed genoeg, oppert Zonneveld.