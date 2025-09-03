Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

De aanwezigheid van een Mathieu van der Poel in de huidige generatie zou er ook voor moeten zorgen dat de beschrijvingen van bepaalde wielertermen op punt worden gesteld. Nu kan er over bepaalde omschrijvingen gediscussieerd worden.

Zo werd de tiende etappe van de Vuelta bijvoorbeeld door verschillende mensen anders bekeken. Officieel werd dit gekarakteriseerd als één van de negen heuvelritten in de Vuelta van 2025. Bij een interview voor Eurosport nam wielerlegende Miguel Indurain het woord 'overgangsetappe' in de mond. Daar moest Karsten Kroon even om lachen.

De Nederlander gaf commentaar tijdens de tv-uitzending van deze rit voor de Belgische en Nederlandse kijkers. Voor hem klopte de omschrijving van Indurain totaal niet, hoewel collega Jeroen Vanbelleghem het ook als een overgangsrit genoteerd. Kroon wees naar de slotklim naar Larra-Belagua om dit toch enigszins anders in te schatten.

Vine winnaar van tiende Vuelta-rit

"Een overgangsetappe vind ik een etappe waar een Mathieu van der poel kan winnen." Van der Poel doet niet mee aan de Vuelta, maar Kroon haalt hem even aan om duidelijk te maken wat hij bedoelt. In zijn optiek moet dan een ander type renner in aanmerking komen voor de overwinning en geen klimmers zoals Jay Vine. Die won de rit.

In een overgangsrit wil Kroon dus mogelijkheden zien voor een type Van der Poel. "Dat vind ik een overgangsetappe, en niet een rit met een aankomst boven op een col", zet hij de puntjes op de i. Er valt wat voor te zeggen, maar er zijn altijd wat discussie zijn over ritten die zich afspelen in het middengebergte en niet in het hooggebergte.

Opnieuw heuvelrit in de Vuelta

In elk geval is die tiende Vuelta-etappe achter de rug en is het nu uitkijken naar de uitkomst van de elfde rit. Ook die kan weer beschreven worden van een heuvelrit, want het gaat best wel op en af. De top van het laatste klimmetje ligt 7,6 kilometer voor de finish.