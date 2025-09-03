Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

De heisa is inmiddels wat gaan liggen na de keuze die Remco Evenepoel maakte om Soudal Quick-Step vanaf volgend seizoen in te ruilen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook andere belangrijke figuren in het peloton kunnen nu op een rustige manier zeggen wat ze daar van vinden.

VTM NIEUWS vroeg Geraint Thomas voor de start van de tweede rit in de Tour of Britain wat hij dacht van de overstap van Evenepoel naar Red Bull. "Als hij daar gelukkiger is, dan is dat het belangrijkste. Een gelukkige wielrenner is een goede wielrenner. Als je je ergens niet erg comfortabel voelt, dan is dat niet de beste omgeving om in te presteren."

"Ik denk dat het een goede stap is voor hem", is de conclusie van Thomas. Zelf rijdt Thomas al jarenlang voor INEOS. Dat is ook een team dat de laatste jaren meermaals met Evenepoel in verband werd gebracht. Is het voor de Britse ploeg dan geen gemiste kans? "Het team zou hem er graag bij hebben gehad, maar er komt meer bij kijken dan enkel een uitspraak van mij dat hij naar de ploeg zou moeten komen."



Thomas bezig aan laatste koersweek

Thomas beseft dat INEOS Grenadiers zich bij de zaken moet neerleggen. "Het had geweldig geweest als hij naar INEOS was gekomen, maar het is zoals het is." Het is niet onbelangrijk wat hij hierover te zeggen heeft, want Thomas is bezig aan zijn laatste koersweek en zou na zijn afscheid een belangrijke functie krijgen bij de ploegleiding.

"Ik heb een paar opties", laat hij in het midden of het ook zover komt. "Bij INEOS blijven, ligt ook op tafel. We moeten nog enkele dingen verduidelijken. Ik heb het gevoel dat ik de sport nog veel kan geven." Aan het einde van de Tour of Britain hangt Geraint Thomas in elk geval zelf de fiets aan de haak en is zijn actieve loopbaan voorbij.

Tour de France gewonnen in 2018

De meest prestigieuze overwinning uit zijn carrière blijft de Tour de France uit 2018. Thomas onderstreept dat die Tourzege zijn leven heeft veranderd. Voorts maakt het hem trots dat hij zowel op de weg als op de piste heeft kunnen winnen.