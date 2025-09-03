José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda
De Belgische selectie voor het WK in Rwanda is bekend, maar de afmelding van Lotte Kopecky springt in het oog. Hoewel haar forfait aanvankelijk als verrassend werd ervaren, plaatst José De Cauwer de beslissing in een bredere context.

Volgens De Cauwer kwam het nieuws onverwacht, maar niet geheel onverklaarbaar. “Ik zag dit niet aankomen, tot je dan het bericht krijgt dat ze niet zal deelnemen,” gaf hij aan bij Sporza, tijdens de live-uitzending van de Tour of Britain.

Kopecky kende een sterk voorjaar, maar haar opgave in de Giro en moeilijke Tour de France Femmes wezen op mogelijke onderliggende problemen. De Cauwer stelt dat sportieve prestaties soms overschaduwd worden door mentale belasting: “Je merkt dat alles elkaar een beetje opvolgt en het is niet zo abnormaal.”

Rouw

De ex-bondscoach verwijst ook naar de emotionele impact van het overlijden van Kopecky’s broer. “We zeggen dan altijd hoe straf het is dat zij dat aankan en hoe sterk ze is,” aldus De Cauwer. Toch benadrukt hij dat rouw en verwerking niet altijd zichtbaar zijn. “Hoe verteer je zoiets en hoe ga je met zoiets om?” vraagt hij zich af. Kopecky zou volgens hem bewust gekozen hebben voor rust en reflectie.

De Cauwer begrijpt dat Kopecky zich even terugtrekt uit de competitie. “Als zij vindt dat ze moet herbronnen of rust nodig heeft, dan kan ze dat zelf doen of ergens steun zoeken.” Hij benadrukt dat dit geen definitief afscheid betekent. “Ze is niet weg, hé. Lotte komt zeker terug. En misschien nog sterker dan vroeger.”

Vrouwenwielrennen

Ook de evolutie binnen het vrouwenwielrennen speelt een rol. De Cauwer wijst op de toenemende intensiteit en druk in het peloton. “Het vrouwenwielrennen is er ook niet gemakkelijker op geworden,” stelt hij.“Ik kan me best voorstellen dat ze er even de stekker moet uittrekken na alles wat er is gebeurd.”

