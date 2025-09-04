📷 Israel-Premier Tech neemt duidelijk standpunt in na nieuwe protesten in Vuelta

Na nieuwe pro-Palestijnse protesten in Bilbao heeft Israel-Premier Tech een formeel standpunt ingenomen over hun voortzetting in de Ronde van Spanje. De ploeg benadrukt haar sportieve missie en waarschuwt voor de gevolgen van het stopzetten van deelname.

Israel-Premier Tech heeft bevestigd dat het team actief blijft in de Vuelta, ondanks de verstoringen veroorzaakt door demonstraties. Zo werden ze al in de ploegentijdrit gestoord en de voorbije dagen werd het alleen maar erger.

Volgens het statement, hieronder te raadplegen, is de ploeg in de eerste plaats een wielerformatie en blijft ze daarom deelnemen aan de wedstrijd. Daarbij wordt gesteld dat het stopzetten van deelname een precedent zou scheppen dat niet alleen het team zelf, maar ook andere ploegen zou kunnen treffen.

Recht op protest

De ploeg maakt duidelijk dat ze zich bewust is van het recht op protest, en dat ze dit recht erkent zolang het op een vreedzame manier gebeurt. Cruciaal daarbij is dat de veiligheid van het peloton niet in het gedrang komt. Deze nuance onderstreept dat de ploeg niet tegen het principe van protest is, maar wel tegen de vorm waarin het in Bilbao plaatsvond.

Veiligheid en respect

In het statement wordt expliciet waardering uitgesproken voor de inspanningen van de wedstrijdorganisatie en de lokale autoriteiten. Zij zouden alles in het werk stellen om een veilige omgeving te garanderen voor renners en staf. Israel-Premier Tech noemt deze inzet essentieel en spreekt haar dankbaarheid uit voor de geleverde inspanningen.

De ploeg bekritiseert het gedrag van de demonstranten in Bilbao, dat volgens hen niet alleen risicovol was, maar ook averechts werkte ten opzichte van hun beoogde doelstellingen. Daarbij wordt opgemerkt dat de actie ten koste ging van de lokale wielerfans, die internationaal bekendstaan om hun enthousiasme en betrokkenheid bij de sport.

Tot slot bedankt Israel-Premier Tech de organisatoren van de Vuelta en de internationale wielerunie UCI voor hun steun en samenwerking. Ook wordt erkend dat andere ploegen en renners hun solidariteit hebben betuigd, wat volgens het team bijdraagt aan een verenigd front binnen het peloton.