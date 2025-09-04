🎥 Ritzege afgepakt? Tom Pidcock gaat gewoon door in geneutraliseerde Vuelta-etappe

Tijdens een geneutraliseerde etappe in de Vuelta werd Tom Pidcock een mogelijke ritzege ontnomen. De Britse renner uitte na afloop zijn frustratie over de gang van zaken.

Tom Pidcock liet in de slotfase van de etappe in de Vuelta zien dat hij over uitstekende benen beschikte. De neutralisatie van de rit, ingegeven door veiligheidsredenen, maakte echter een abrupt einde aan zijn ambities.

Teleurstelling

Na de aankomst gaf hij aan dat het moeilijk was om zijn teleurstelling onder woorden te brengen. Hij benadrukte dat het voelde alsof het zijn dag had kunnen zijn. “De organisatie heeft gedaan wat ze kon om onze veiligheid te garanderen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.



Toch plaatste Pidcock kanttekeningen bij het besluit om de rit zonder officiële finish te beëindigen. Volgens hem hoort een koers altijd een duidelijke eindstreep te hebben. Dat deed hij zelf ook. Hij reed door, over de finish.

Naast sportieve frustratie uitte Pidcock ook zorgen over de manier waarop maatschappelijke protesten de koers beïnvloeden. Hij gaf aan zich te willen onthouden van politieke uitspraken, uit vrees voor mogelijke repercussies.“Koers heeft toch niets te maken met wat er in Palestina gebeurt?”, vroeg hij zich af.

Weinig begrip

Pidcock toonde begrip voor het recht op protest, maar bekritiseerde de gekozen vorm. “Ons in gevaar brengen, helpt jullie doel niet, hoor”, ging hij verder. De impact van dergelijke acties is groot, zeker als er mensen gewond bij raken zoals een dag eerder. Louis Vervaeke kwam toen alvast met een duidelijk statement naar buiten.

Pidcock sprak ook over de angst die soms leeft onder renners. Hoewel velen zich niet publiekelijk uitspreken, gaf hij aan dat het peloton zich in bepaalde situaties onveilig voelt. Toch blijft hij van mening dat koers mogelijk blijft, zolang de veiligheid gewaarborgd is. “Daarom zijn we hier tenslotte”, besloot hij.