Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

Hopelijk heeft u inmiddels het heuglijke nieuws over Sven Nys al gelezen. Ook Thibau zit met belangrijke plannen, op sportief gebied dan.

Sven Nys was deze ochtend te gast in het radioprogramma Radio2 weekwatchers. Daar heeft hij wel enkele primeurs prijsgegeven. Een eerste onthulling speelde zich af op persoonlijk vlak. Sven Nys verklapte immers dat hij vorig jaar in het huwelijksbootje is getreden met zijn vriendin Anneke Van den Eynde, met wie hij al tien jaar een relatie heeft.

De andere primeur heeft dan weer betrekking tot de sportieve carrière van zijn zoon Thibau Nys. Presentator Ruben Van Gucht vroeg zich af wanneer we Thibau het komende seizoen voor het eerst in het veld zullen zien. "Dit is misschien een beetje een spoiler: dat zal op de Koppenberg zijn." Op 1 november is het traditioneel de Koppenbergcross.



Meteen stevige uitdaging voor Thibau Nys

"Direct met de billen bloot hè, want dat is meteen een serieuze uitdaging", beseft Sven Nys dat dit een wel heel pittige wedstrijd is om mee te beginnen. In vorige seizoen zagen de veldritfans Thibau vaak sneller aan het werk. "Het is iets later dan andere jaren, maar uiteraard heeft dat te maken met een redelijk druk zomerprogramma enzo."

De combinatie tussen het wegwielrennen en het veldrijden vergt het nodige puzzelwerk. Thibau Nys is er samen met zijn ploegen dan toch uitgekomen wat de beste planning is. De liefde voor het veld is nog altijd bijzonder groot bij Thibau. "Ik zal u meer zeggen: hij houdt meer van het veldrijden dan van het wegwielrennen", aldus Sven.

Thibau niet zelfde weg op als Mathieu en Wout

Thibau Nys is dus zeker niet van plan om veel te schrappen in zijn crossprogramma omdat hij alles op de weg zet, zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert eigenlijk wel doen. Thibau houdt nog altijd vast aan zijn eigen pad.