Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

In de veertiende etappe van de Vuelta heeft Jonas Vingegaard opnieuw zijn klasse getoond. De Deense kopman van Team Visma Lease a Bike gaf na afloop inzicht in de strategie van zijn ploeg.

Tijdens de zware bergetappe tussen Avilés en La Farrapona, met meer dan vierduizend hoogtemeters, bleef Vingegaard kalm onder alle druk. Terwijl Marc Soler de ritzege greep vanuit de kopgroep, hield Vingegaard zich staande in het gevecht tussen de klassementsrenners.

Hij reageerde alert op aanvallen en wist in de slotfase zelfs nog een goede zaak te doen voor het algemeen klassement. “Ik ben blij dat ik op het eind nog enkele bonificatieseconden kon grijpen,” verklaarde hij na afloop in een persbericht van Visma Lease a Bike aan onze redactie.

Teamstrategie

Vingegaard benadrukte hoe de tactiek er op dit moment uitziet bij Team Visma. “We kiezen onze dagen uit waarop we met het hele team voor de etappezege willen gaan,” lichtte hij toe. De dag voorafgaand aan deze bergetappe was zo’n moment, al moest hij toen Joã​o Almeida voor zich dulden. Toch overheerst tevredenheid binnen het team. “We zijn blij met hoe deze Vuelta verloopt tot nu toe,” aldus Vingegaard.

De ploeg hanteert een tactiek waarbij intensiteit en herstel elkaar afwisselen. Vingegaard gaf aan dat de inspanningen van de vorige dag bewust waren gekozen, zodat er op de volgende dag iets meer ruimte was om de benen te sparen.

Met twee etappezeges en een sterke positie in het algemeen klassement, blijft Team Visma Lease a Bike gefocust op het einddoel. Vingegaard leidt het klassement. De ploeg is vastbesloten om deze voorsprong te verdedigen en verder uit te bouwen.

Collectief

Niet alleen Vingegaard, maar ook andere renners van de ploeg presteerden solide. Sepp Kuss, Matteo Jorgenson en Ben Tulett eindigden allen binnen de top twintig, wat de breedte van het team onderstreept. Vingegaard benadrukte de rol van het collectief: “Als team hebben we het weer goed gedaan. We hebben de dag op een goede manier doorstaan”.