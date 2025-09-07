Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?
Foto: © photonews

Hoewel verschillende Belgische toppers hun deelname aan het WK in Rwanda afzegden, koos Quinten Hermans resoluut voor een plaats in de selectie. Zijn beslissing werd genomen na een zorgvuldige afweging van praktische en ethische factoren.

Met acht geselecteerde renners en evenveel afwezigen, waaronder namen als Van Aert en Wellens, was de Belgische WK-deelname dit jaar onderwerp van discussie. Quinten Hermans liet echter geen ruimte voor twijfel. “Ik heb de afweging gemaakt en geen argumenten gevonden die me konden thuis houden,” verklaart hij aan Het Belang van Limburg.

Medische voorbereiding

Een belangrijk aspect van de voorbereiding betrof de vaccinaties. Hermans onderging meerdere prikken in korte tijd, maar ervoer weinig hinder. “Een drie- à viertal in één keer,” lichtte hij toe. Volgens hem ging het om lichte herhaalvaccinaties, zoals bevestigd door de medische staf van zijn ploeg. “Op de gebruikelijke stijve arm, daags na de prik, na dan,” voegde hij er luchtig aan toe.

Naast medische overwegingen speelde ook het ethische debat rond mensenrechten en politieke context een rol. Hermans erkent dat dergelijke kwesties niet genegeerd mogen worden, maar wijst op de verantwoordelijkheid van de internationale wielerunie. “Op het vlak van mensenrechten en politiek vind ik dat de UCI zijn rol moet spelen,” stelde hij.

Zelf ziet hij het als zijn taak om te rijden waar zijn ploeg hem opstelt, ongeacht het land. Hermans trok een parallel met andere controversiële wedstrijden. “Als individueel renner word je ook naar pakweg de UAE of de Saudi Tour gestuurd,” merkte hij op.

Voor hem is het WK in Rwanda niet fundamenteel anders dan andere internationale koersen in landen met een discutabele reputatie. “Races die je eveneens niet weigert te rijden wanneer je werkgever je daar opstelt,” aldus Hermans.

Focus op sportieve uitdaging

Voor Hermans staat de sportieve uitdaging centraal. Zijn deelname aan het WK is ingegeven door ambitie en de wil om te presteren op het hoogste niveau. De omstandigheden ter plaatse zijn volgens hem geen reden tot afzegging, zolang de organisatie en veiligheid gewaarborgd zijn.

