Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn
Foto: © photonews

Eén van de ploegleiders van Remco Evenepoel die er al eerder bij was op een kampioenschap, is best optimistisch. Volgens Klaas Lodewyck staat Evenepoel verder dan vorig jaar.

"Hij heeft een paar goede etappes gereden en hij heeft ook drie goede trainingen gedaan na de koers. Hij heeft hier serieus gewerkt. We kunnen zeggen dat ie toch al iets beter is dan vorig jaar", maakt Lodewyck bij Sporza de balans op van een week in Engeland. Dat zou wel héél positief nieuws zijn, want vorig jaar was Evenepoel al vijfde op het WK.

Hoe ver zijn we nu dan nog verwijderd van het zien van de beste Remco Evenepoel? "Da's moeilijk te zeggen. Hij heeft een hoogtestage achter de rug, hij heeft hier goed gekoerst. Dat zal pas de komende dagen duidelijk worden, als er al wat herstel is in gebouwd. Zo is het moeilijk in te schatten. Ik neem aan dat er nog een beetje training volgt. Hij moet vooral van deze wedstrijd en de afgelopen trainingsperiode herstellen."

Evenepoel wou niet zeggen of hij naar Spanje gaat

Daarna wordt er kijken wat er nog extra nodig is. "Dat is iets voor de trainers", kaatst Lodewyck de bal door. Ook aan hem wordt gevraagd of Evenepoel gaat trainen in de Spaanse zon. "Dat zit er dik in, ja." Zo heeft de ploegleider toch iets verklapt wat Evenepoel niet wou zeggen: die hield de lippen op mekaar over zijn trainingsbestemming.

Daarna is het de bedoeling om zo laat mogelijk de verplaatsing naar het WK wielrennen te maken. "De vluchten naar Rwanda zijn vastgelegd door de bond. Het duurt nog even vooraleer hij vertrekt. Hij heeft nog wel wat tijd om iets te doen. Voornamelijk zal het herstel zijn", herhaalt Lodewyck nog een keer zijn eerdere boodschap.

Welke weersomstandigheden treft Evenepoel aan?

Het is ook uitkijken met welke weersomstandigheden Evenepoel binnenkort geconfronteerd wordt. "In Spanje zal het goed warm zijn. Maar goed, in Kigali kan de regen ook met bakken uit de lucht vallen. Laat ons zeggen dat ie daar al op voorbereid is." 

