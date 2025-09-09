📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

Lander Loockx zal dit wegseizoen niet meer in actie komen. De renner van Unibet Tietema Rockets liep bij een trainingsongeval een breuk op in de halswervel en is daardoor zes weken uit competitie. Het incident volgt kort op een eerdere blessure, waardoor zijn jaar abrupt eindigt.

Lander Loockx was pas net hersteld van een sleutelbeenbreuk, opgelopen tijdens de Arctic Race of Norway. In een bericht op X, het vroegere Twitter, geeft hij aan dat hij opnieuw pech had.

Halswervel

“Ik kon langzaam weer op de fiets kruipen en me opmaken voor de laatste koersen van het jaar, maar op training ging het weer mis”, klinkt het. De diagnose luidde een breuk in de tweede halswervel (C2), met een herstelperiode van minstens zes weken als gevolg.

Zijn team bevestigde het nieuws en sprak van een vervroegd seizoenseinde. Voor Loockx, die bezig was aan zijn tweede volledige wegcampagne, komt het nieuws op een moment dat hij net weer koersklaar was. “Helaas is mijn seizoen alweer voorbij,” schreef hij er nog bij.

Succesjaar ondanks alles

Ondanks de blessuregevallen kende Loockx ook succes dit jaar. In april boekte hij zijn eerste profzege in Parijs-Camembert, waar hij een sprint won van een selecte kopgroep. Daarnaast reed hij zich in de kijker met ereplaatsen in de Région Pays de la Loire Tour en de Ronde van Turkije.

Terugkeer in het veld

“Als ik terugkijk, maakt mijn eerste professionele overwinning in Parijs-Camembert dit toch een seizoen om nooit te vergeten,” aldus Loockx. Eerder dit jaar kreeg hij een contractverlenging tot 2027, waarmee Tietema Rockets zijn ontwikkeling als allrounder wil ondersteunen. De combinatie van resultaten en pech illustreert de grilligheid van een wielerseizoen.

Hoewel zijn wegcampagne ten einde is, kijkt Loockx al vooruit naar het veldritseizoen. “Zie jullie ergens deze winter,” schreef hij, waarmee hij zijn intentie bevestigt om terug te keren zodra het herstel dat toelaat.