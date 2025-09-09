Thibau Nys past programma aan en schrapt koersen

Thibau Nys zal dit weekend niet deelnemen aan de Canadese WorldTour-wedstrijden. Zijn ploeg Lidl-Trek bevestigt dat het om een geplande wijziging gaat, zonder medische aanleiding. De renner richt zich op andere doelen later dit jaar.

Thibau Nys van Lidl-Trek zal niet afreizen naar de GP de Québec en GP de Montréal. Deze wedstrijden stonden aanvankelijk op zijn programma als afsluiter van het wegseizoen. Volgens zijn team betreft het een simpele wijziging van de planning en is er geen sprake van blessure of ziekte.

Onze landgenoot reed eerder dit jaar onder meer de Ardennenklassiekers en maakte zijn debuut in de Tour de France. De Canadese koersen leken een logische afsluiting van een intensief seizoen, maar Lidl-Trek heeft besloten zijn naam van de voorlopige startlijst te halen.

Voorbereiding op het veldritseizoen

Hoewel het nog niet definitief is of Nys zijn wegcampagne hiermee volledig beëindigt, staat zijn terugkeer in het veld al vast. Hij zal begin november deelnemen aan de Koppenbergcross, een klassieker binnen het veldrijden. Dat verklapte vader Sven vorig weekend.

De keuze om af te zien van de Canadese wedstrijden kan geïnterpreteerd worden als een strategische zet. Door eerder te stoppen met wegwedstrijden, krijgt Nys meer tijd om zich fysiek en mentaal voor te bereiden op het veldritseizoen, waarin hij doorgaans sterk presteert. Bovendien maakt hij ook de lange trip naar Canada niet.

Na een leerzaam wegseizoen, waarin hij ervaring opdeed in grote wedstrijden, lijkt hij nu opnieuw zijn ambities te verleggen richting het veldrijden. Want uiteindelijk blijft het veld nog altijd zijn hoofddoel als renner.

