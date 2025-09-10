De 'klootzak van weleer' nu zelf aan het woord: zo zit de terugkeer naar Soudal Quick-Step in elkaar

Ze hebben bij Quick-Step iemand in huis gehaald die ooit als een 'klootzak' werd beschouwd. Nu ontvangen ze Niki Terpstra weer met open armen.

De Nederlander behaalde tijdens zijn actieve loopbaan in het shirt van Quick-Step overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nochtans vonden velen bij zijn aankomst in de ploeg hem een klootzak, onthulde Patrick Lefevere onlangs. Zelfs Tom Boonen, destijds de grote man bij Quick-Step, hoorde daarbij. Na verloop van tijd veranderden de meningen.

Omdat Terpstra zich zo als een echte ploegman presenteerde, sloten de anderen bij Quick-Step hem in het hart. Volgend jaar keert hij terug naar de ploeg in zijn eerste jaar als ploegleider. Daar had hij het in een eerdere aflevering van zijn podcast Speed on Wheels over. Na de Unbound Gravel, in de periode van de klassiekers, sprak hij met Jurgen Foré.

Terpstra en Foré hebben hun visies gedeeld

"We hebben gepraat over onze visies. Bij de klassiekers begon het enorm te kriebelen en ik heb mijn eigen visie qua tactiek en het opbouwen van een ploeg. Als ik ergens ploegleider zou worden, dan was het natuurlijk bij deze ploeg. Het is echter moeilijk om ploegleider te zijn van renners die even daarvoor je collega's waren", maakt hij de afweging.

Nadat hij stopte met wielrennen, wilde Terpstra ook even aftasten wat hij precies zou willen. Nu heeft hij meer een antwoord gevonden op die vraag. "Het is me duidelijk geworden dat ik toch weer betrokken wil zijn in de WorldTour." Het hoogste niveau van het wegwielrennen, dat blijft toch iets speciaal. Bovendien zal Soudal Quick-Step weer meer aandacht hebben voor het voorjaar.

Anders als ploegleider bij Soudal Quick-Step

Terpstra zal in 2026 dus weer veel minder thuis zijn. "Natuurlijk besef ik dat ik weer veel weg zal zijn. Alleen is het anders dan toen ik renner was. Toen was ik ook thuis nog topsporter. Ik moet het ploegleiderschap nog ervaren, maar dat zal toch minder zijn."