José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

De pro-Palestijnse demonstranten lijken de Vuelta nu helemaal te gijzelen. José De Cauwer vindt dat er enige hypocrisie in het spel is.

Op Sporza zijn de betogingen die de Vuelta in de war sturen uiteraard al meermaals ter sprake gekomen. José De Cauwer laat al de hele tijd zijn ongenoegen blijken over het feit dat de renners door deze protesten hun job niet volledig kunnen uitvoeren. De voormalige bondscoach beet wel al dikwijls op zijn tanden om zich er niet te fel over uit te laten.

Tijdens de uitzending van de zestiende etappe, waarvan de aankomst uiteindelijk op acht kilometer van de oorspronkelijk voorziene streep werd gelegd, liet hij toch merken dat hij vindt dat er hypocrisie aanwezig is bij de betogers. "Je komt op tegen onrecht, en dan doe je zelf iets dat onrechtvaardig is. Ik word hier zo moe van", zuchtte De Cauwer.

Renners rijden laatste acht kilometer niet

Hij zal lang niet alleen geweest zijn. Het waren weer opmerkelijke taferelen, want vlak na de boog van 8 kilometer hielden de renners dus de benen stil. Ondertussen werd er veelvuldig met Palestijnse vlaggen gezwaaid aan de oorspronkelijke aankomst. De vraag moet gesteld worden: kan de Vuelta überhaupt zo doorgaan?

Het antwoord van koersdirecteur Javier Guillén is volmondig positief. Volgens de Spaanse sportkrant AS verzekert Guillén dat de Vuelta sowieso doorgaat tot Madrid. Bovendien benadrukt hij dat wat nu gebeurt als gevolg van de protesten illegaal is. Hij verwijst naar het Wetboek van Strafrecht en de Sportwet om dit te onderstrepen.

Oproep Plugge aan publiek en organisatie

Op de website van Visma-Lease a Bike roept CEO Richard Plugge het publiek op om de renners en de race niet te beïnvloeden en de organisatie om het maximale te doen om de veiligheid in deze wedstrijd te garanderen. We duimen voor een goede afloop van de laatste dagen.