Arnaud De Lie komt met geruststellend nieuws over de fusie tussen Lotto en Intermarché

De geplande samensmelting van Lotto en Intermarché-Wanty is nog altijd niet officieel rond. Arnaud De Lie, kopman bij Lotto, reageert nuchter op de ontwikkelingen en benadrukt zijn rol als renner binnen het grotere geheel.

Tijdens de Tour de France kwam het nieuws over de fusie voortijdig naar buiten. De Lie gaf aan dat hij liever niet betrokken wordt bij dergelijke communicatie. “Het is niet aan mij om advies te geven,” verklaart hij bij Sporza.

Voorzichtig

Over de inhoud van de fusie blijft De Lie terughoudend. “De bedoeling is om het beste van de twee ploegen samen te brengen,” gaf hij aan, zonder verder in te gaan op concrete invullingen. Hij onderstreepte dat hij geen zeggenschap heeft over de structuur van de nieuwe ploeg.

Ondanks de organisatorische veranderingen blijft De Lie zich richten op zijn sportieve doelen. “Ik ben een renner, niet de baas van de ploeg. Ik doe mijn werk”, voegt hij er nog aan toe.

Beste niveau

Momenteel vertoeft hij in Canada en daar wil hij zich laten zien. “Ik ben op mijn beste niveau ooit en gebruik deze conditie om iets klaar te spelen,” stelde hij vastberaden.

De Lie benadrukt dat hij zijn prestaties te danken heeft aan een hernieuwde trainingsaanpak. “Ik heb goed gewerkt, gedaan wat ik nodig heb, me niet overtraind. Ik luister naar mijn lichaam,” besluit onze landgenoot.