Ingrijpende verandering in tijdrit Vuelta door veiligheidsoverwegingen

Ingrijpende verandering in tijdrit Vuelta door veiligheidsoverwegingen

De Vuelta kreeg de voorbije week al flinke klappen, maar nu krijgen ze er nog eentje bij. Ook de tijdrit in Valladolid zal stevig worden ingekort uit veiligheidsoverwegingen. Dat heeft de Vuelta zelf bekendgemaakt.

De etappe tegen de klok van morgen/donderdag in de Ronde van Spanje zal niet over 27,2 kilometer gereden worden, maar over minder dan de helft: amper 12,2 kilometer. Dat heeft de Vuelta-organisatie beslist om de veiligheid te kunnen garanderen.

Het is niet de eerste keer in deze Ronde van Spanje dat er moet ingegrepen worden. In Bilbao was er al geen winnaar, terwijl eerder deze week een keertje de finish werd verlegd met Bernal als winnaar op acht kilometer van de voorziene streep.

Ook voor de rit van vrijdag in de tijdrit moet de Vuelta nu ingrijpen. Normaal gezien zouden ze in en rond Valladolid een tijdrit van 27,2 kilometer rijden, maar er is dus flink ingegrepen.

Vuelta legt uit waarom het tijdrit gaat inkorten

De start en de finish van de rit in Valladolid blijven dezelfde, maar het parcours wordt flink ingekort om de veiligheid te kunnen garanderen. "Met het doel om een grotere veiligheid van de rit te garanderen en in samenspraak met de stad Valladolid en de commissarissen van de Vuelta is beslist om de rit in te korten tot 12,2 kilometer", klinkt het.

Een en ander heeft wel zijn impact op de mogelijke eindzege van Jonas Vingegaard. Die zal met een grotere zekerheid in het rood blijven rondrijden, maar krijgt wel minder kilometers de kans om de kloof met Almeida groter te maken dan 50 seconden.

Vuelta a Espana

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Philippe Gilbert Lotte Kopecky Kamiel Bonneu Jan Bakelants David Van Der Poel Tadej Pogacar Olav Kooij Jose De Cauwer Thijs Zonneveld Bruno Armirail Victor Campenaerts Kevin Van Melsen Victor Lafay Niki Terpstra Eli Iserbyt Mauri Vansevenant Thomas Pidcock

