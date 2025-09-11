Jasper Philipsen heeft enorm veel twijfels over het slot van de Vuelta

Jasper Philipsen, actief in de Ronde van Spanje, uit twijfels over het verdere verloop van de wedstrijd. De recente protesten en onvoorspelbare omstandigheden roepen vragen op over de finale in Madrid.

De afgelopen dagen stonden in het teken van pro-Palestijnse protesten op en langs het parcours van de Vuelta. Philipsen erkent dat deze acties het wedstrijdverloop beïnvloedden. “Dinsdag zat aankomen aan de streep er niet in, woensdag gelukkig wel”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Neutralisatie

Hij beschrijft hoe de renners vooraf afspraken maakten om niet langer akkoord te gaan met een finish die voortijdig wordt verplaatst. “Indien nodig zouden we de rit zelf, als peloton, neutraliseren,” licht hij toe. Tot op heden bleek dat niet noodzakelijk.

Binnen het peloton lopen de meningen over de situatie sterk uiteen. Philipsen verwijst naar stemmen die pleiten voor het stopzetten van de Vuelta of het uitsluiten van bepaalde ploegen, maar distantieert zich van zulke standpunten. “Zo ver zou ik niet willen gaan. Ik heb me nog geen enkele keer onveilig gevoeld.”

Laatste sprintkans

Philipsen zit, weer fit na een moeilijk moment, vooral met de ontknoping in Madrid in zijn hoofd. “Of we in Madrid geraken valt nog te bezien,” stelt hij. Zelfs indien de eindbestemming gehaald wordt, blijft de vraag of een klassieke massasprint mogelijk is. Philipsen hoopt van wel, aangezien hij die rit als een van zijn resterende doelen beschouwt.

Het zijn geen gemakkelijke dagen voor de renners, maar volgens onze landgenoten proberen de meeste renners er het beste van te maken. Het zou voor hem enorm jammer zijn mocht de grote finale, met kans op een ritzege, er niet komen.