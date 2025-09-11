Wanneer zien we hem aan het werk in het veld? Wout van Aert laat zich uit over zijn winter

Wout van Aert zit bijna aan het einde van zijn wegseizoen. En dus is de vraag wat de winter voor hem zal brengen. Krijgen we hem opnieuw in de cross te zien? En vanaf wanneer? Hij blijft er voorlopig over op de vlakte.

Het WK, EK en de Ronde van Lombardije laat Wout van Aert aan zich passeren. Na de races in Québec en Montréal in Canada en de Super 8 Classic in ons land gaat hij op vakantie.

Wat brengt de winter voor Wout van Aert?

"Ik heb m’n vakantie al geboekt en ben niet van plan daar iets aan te veranderen", liet hij daarover al optekenen. En dus is de vraag: wat daarna?



Lees ook... Wout van Aert over zijn seizoenseinde: "Daar wordt ook niemand bang van"

Ook deze winter zal er naar hem reikhalzend worden uitgekeken in de cross. Maar hoeveel veldritten gaat hij rijden en vanaf wanneer? Dat is op dit moment nog meer dan koffiedik kijken.

Wout van Aert gaat maand vakantie nemen

Wout van Aert heeft namelijk (nog) geen zin om in zijn kaarten te laten kijken. Pas binnen een maand zullen de eerste knopen worden doorgehakt, maar zeker niet voor het einde van zijn welverdiende vakantie.

“Ik ga zeker een maandje rust pakken. Begin november zal ik net aan het trainen zijn, dan bekijken we het stap per stap", klinkt het daarover in Het Laatste Nieuws. De toekomst zal het uitwijzen, maar tot dan gaat de riem eraf.