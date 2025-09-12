De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

Foto: © photonews

Voor Arnaud de Lie was het een seizoen met stevige ups en downs. Nu het veel beter loopt wil hij het maximale uit de resterende koersen halen.

Het voorjaar was een fikse tegenvaller voor Arnaud de Lie, al ziet hij wel parallellen met hoe het ook vroeger voor hem liep. “Sinds mijn jeugd presteer ik beter tussen juli en oktober. Dat is een vast patroon”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geen excuus

Hij benadrukt dat deze constatering geen excuus mag worden. “Ik mag niet op voorhand aannemen dat ik in het begin van het jaar niet goed zal zijn, want dan kan ik beter stoppen met fietsen.” De Lie pleit voor een nuchtere analyse van zijn prestaties, zonder zichzelf onnodige druk op te leggen.

Hoge verwachtingen

De verwachtingen voor de GP de Québec zijn hooggespannen, zeker gezien De Lie’s overwinning in 2023 en zijn sterke optreden vorig jaar. Toch blikt hij kritisch terug op zijn tactische keuze in de vorige editie.

Geen show verkopen

“Ik volgde de aanval van Tadej Pogacar in de slotfase,” zegt hij met een ironische ondertoon. “Dat was misschien iets te enthousiast.” De Lie en Pogacar werden teruggehaald, waarna de onze landgenoot als dertiende eindigde. Ondanks het resultaat was het gevoel positief. “Door fouten te maken word je beter,” stelt hij.

Voor de komende editie is zijn aanpak duidelijk. “Als Pogacar opnieuw aanvalt en niemand reageert, zullen we pokeren. Ik wil als eerste over de meet komen. De show verkopen, dat zal deze keer niet aan mij zijn”, is de les die hij geleerd heeft.

